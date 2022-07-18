Kariyerinde 421 maça çıkan Seferovic, 124 kez rakip fileleri havalandırdı, 45 gol pası verdi. Peki Seferovic kimdir, kaç yaşında, nereli? Haris Seferovic hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor?

Seferovic kimdir?

Haris Seferovic, 22 Şubat 1992 tarihide doğdu. Bosna kökenli İsviçreli millî futbolcudur. Primeira Liga ekiplerinden Benfica'da forma giymektedir. Sursee altyapısının ardından Luzern ve Zürich'te forma giyen Seferovic, 2009 yılının Temmuz ayında Grasshoppers'a transfer olmuştur ve burada 1 yıl geçirdikten sonra yeteneğiyle dikkat çeken futbolcu Ocak 2010'da İtalya'nın başarılı ekiplerinden Fiorentina'ya 1.3 milyon Euro bonservisle transfer olmuştur.

İtalya'da forma giyme şansı bulmakta güçlük çeken İsviçreli Serefovic, Ağustos 2011'de kiralık olarak Neuchatel Xamax ile anlaşarak ülkesine dönmüştür. 16 maçta 2 gole imza atan Seferovic, Fiorentina'ya döndükten sonra forma şansı yakalayamamıştır. Büyük umutlarla gittiği Fiorentina'da sadece 12 maça çıkabilen, Lecce (5 maç, gol ve 0 asist) ve Novara (18 maç, 10 gol ve 6 asist) dönemlerinin ardından yeni bir anlaşma yaparak yolculuğuna 3 milyon Euro bonservisle Real Sociedad'a devam etme kararı kalmıştır.

İspanyol ekibinde 39 maçta forma giyen ve 3 gol, 2 asiste imza atan futbolcu, İspanya'da geçirdiği 1 sezonun ardından Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3.2 milyon Euro karşılığında transfer olmuştur ve Seferovic'in bir sonraki takımı Portekiz olmuştur. Sözleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz olarak Benfica'ya geçiş yapan futbolcu, 5 sezondur Portekiz ekibinin formasını giymeyi sürdürmektedir.

30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro değerindedir. Benfica'da oynadığı 5 yıl boyunca 187 maça çıkarak 74 gol, 24 asiste imza atan 1.86 boyundaki forvet oyuncusu, 2018/2019 sezonunda attığı 23 golle krallık yarışında ilk sıraya oturmayı başarmış ve aynı zamanda sezonun en iyi oyuncusu seçilmiştir. İsviçre Milli Takımı'nda da forma giyen Bosna Hersek kökenli Seferovic, 86 milli maçta 25 gol atmıştır. EURO 2020'de Fransa'ya attığı 2 golle takımını Çeyrek Final'e taşıyan başarılı futbolcu, kariyerinde 421 maça çıkmıştır ve 124 gole imza atmıştır.