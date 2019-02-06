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"Seferihisar'da ne yapmış ki İzmir'e ne yapacak?"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Seferihisar'da hiçbir şey yapılmadı. Sanki çok şey yapılmışçasına tuttular Seferihisar'daki belediye başkanına 'sen büyükşehir belediye başkan adayısın' dediler. 'Seferihisar'da ne yapmış ki İzmir'e yapacak' diyorum"- Bakan Pakdemirli, bir okul ziyareti sırasında, öğrencilerin ek bina talebi üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u telefonla arayarak öğrencilerin bu taleplerini doğrudan iletmelerini sağladı

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:09
"Seferihisar'da ne yapmış ki İzmir'e ne yapacak?"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP'nin İzmir adayı olarak gösterilmesiyle ilgili, "Seferihisar'da hiçbir şey yapılmadı. Sanki çok şey yapılmışçasına tuttular Seferihisar'daki belediye başkanına 'sen büyükşehir belediye başkan adayısın' dediler. 'Seferihisar'da ne yapmış ki İzmir'e yapacak ?' diyorum." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Kiraz ilçesine bağlı Suludere Mahallesi'nde bulunan 80. Yıl İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin okullarına ek bina yapılması talebini iletmeleri üzerine Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u telefonla arayarak hoparlörünü açtı.

Öğrencilerin ek bina talebini ilettikleri Milli Eğitim Bakanı Selçuk da konuyla ilgileneceğini belirtti.

Bakan Pakdemirli, öğrencilere yeni yarı yılda başarılar dileyerek, "Milli Eğitim Bakanımıza ulaştırdık talebinizi, inşallah ek binanız en yakın zamanda yapılır. Size yeni yarı yılda başarılar diliyorum. Bana söz veriyor musunuz, karneniz 'hepsi pekiyi' olacak. Orman Genel Müdürümüz de okul bahçesindeki ağaçlandırmaları yapacak." diye konuştu.

Öğrenciler derslerinde başarılı olacakları sözünü vererek Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Bakan Pakdemirli, vatandaşlara hitabında İzmir'in yıllardır yerinde saydığını, yapılacak seçimlerle gelişme fırsatı yakalayacağını söyledi.

- "Ne kadar iyi niyetli olsa da yürümüyor"

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin aynı partide olmasının önemine değinen Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne kadar iyi niyetli olsa da yürümüyor. Politik ve siyasi ajandalar ön tarafa çıkıyor. Bizim inşallah bu seçimle beraber Nihat Zeybekci arkadaşımız aday. Ege'nin evladı, İzmir'de de uzun zamandır iş yapan bir arkadaşımız. İnşallah onunla beraber AK Parti belediyeciliğinin devamı olarak Kiraz'da bu işi yapabilirsek bugünkünden çok daha fazla hizmet almak imkanı olacak. Öteki türlü ne yaparsak yapalım bir şey olmuyor.

Benim evim Seferihisar'a 10 kilometre uzakta. Seferihisar'ın, Urla'nın, Güzelbahçe'nin belediyeciliğini biliyorum. Seferihisar'da hiçbir şey yapılmadı. Sanki çok şey yapılmışçasına tuttular Seferihisar'daki belediye başkanına 'sen büyükşehir belediye başkan adayısın' dediler. 'Seferihisar'da ne yapmış ki İzmir'e yapacak ?' diyorum. İnşallah bu seçimde hep birlikte AK Parti'nin devamını sağlayacağız."

Pakdemirli, tarımla uğraşan insanların ekmeğini taştan çıkardığını ifade ederek, ekonomik sebeplerle artan girdi maliyetlerini düşürmek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Suludere'nin içme suyu ihtiyacını çözmek için fizibilite çalışmalarına başlattıklarını aktaran Bakan Pakdemirli, bu projeyi yerinde incelemek için bölgeye geldiğini kaydetti.

Bakan Pakdemirli, daha sonra Kiraz Belediyesini ziyaret etti.



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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:09
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