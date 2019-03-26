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"Seferihisar'da belediye arazileri değerinin altında satıldı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "(Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde belediyeye ait yerlerin satışı) Bu satışlarda öne çıkan en önemli hususlar, satılan arazilerin değerinin altında satılıyor olması ve buralardan elde edilen gelirlerin hizmete dönüşmediği gibi belediye borcunun da her geçen gün artmış olmasıdır"

26 Mart 2019 Salı 12:04
"Seferihisar'da belediye arazileri değerinin altında satıldı"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde belediyeye ait yerlerin değerinin altında satıldığını, gelirlerin hizmete dönüşmediği gibi belediyenin borcunun da her geçen gün arttığını savundu.

Dağ, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Tunç Soyer'in Seferihisar Belediyesinin 20 milyon lira olan borcunu bahane ederek belediyenin birçok taşınmazını değerinin çok altında sattığını söyledi.

Üzerinde 5 yıldızlı otel bulunan 52 bin 183 metrekarelik arazinin 2016'da 14 milyon 200 bin liraya, Ekmeksiz Plajı'nın kent meydanına bir park yapılması sözü alınarak Kazak yatırımcılara, Sığacık açıklarındaki 28 bin metrekarelik Eşek Adası'nın 2012'de 1 milyon 350 bin liraya satıldığını savunan Dağ, "Bu alan 400 bin metrekare büyüklüğünde, değer biçilemeyen, bugün için en az 200 milyon lira edeceği söylenen bir arazi. Bunun gibi daha birçok arazi, değerinin altında satılmıştır. Bu satışlarda öne çıkan en önemli hususlar satılan arazilerin değerinin altında satılıyor olması ve buralardan elde edilen gelirlerin hizmete dönüşmediği gibi belediye borcunun da her geçen gün artmış olmasıdır." diye konuştu.

Soyer'in olası bir belediye başkanlığı durumunda, en önemli projesini "refahın artırılması ve eşit paylaşılması" olarak açıkladığını dile getiren Dağ, "Fakat Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bazı eylemlerin, aslında sadece kendisinin ve çevresinin refahını sağlamak ve muhafaza etmek maksadı taşıdığını görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Seferihisar Belediyesi zarara uğratıldı"

Dağ, Seferihisar Belediyesine ait Akkum Sırtlan Çukuru mevkisindeki alanın 1990 yılında yüzde 7'sinin Tunç Soyer'e, geri kalanın ise ailenin çeşitli fertlerine ait olan Güneş Turizm'e 41 yıllığına kiralandığını, Soyer'in belediye başkanı olduğu süre içerisinde kira bedeli belirleme toplantısına encümen başkanı olarak katıldığını, belediyenin 3 milyon liradan fazla zarara uğratıldığını iddia etti.

-"Adil ve etik olmayan bir ilişki içerisinde"

Dağ, Seferihisar Belediyesinin 2017 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda 1,2 milyon liralık hibe desteği almaya hak kazandığını, bu destekle yapılması planlanan et entegre tesisi için Ulamış Mahallesi'ndeki 6 bin 593 metrekarelik bir arazinin 10 yıl süre ile kullanım hakkının ihaleyle bir kooperatife verildiğini kaydederek şunları söyledi:

"Bu arazinin aylık kira bedeli 250 lira olarak belirlenmiştir. Bu ihaleyi kazanan kooperatifin başkanlığını Soyer'in eşi Neptün Soyer'in yürüttüğünü biliyoruz. Belediyeye ait kamu arazisinin, belediye başkanının eşinin başkanlığını yürüttüğü Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 250 lira gibi komik bir kira belediyle kiralanması neyi ifade etmektedir? Tunç Soyer, devletten aldığı ödeneği ve belediyenin arazisini kendisine ve ailesine menfaat sağlamak için mi kullanmıştır?"

- "Demokrasiye hepimiz inanıyoruz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Dağ, terör örgütü PKK iltisaklı adayların olduğuna dair açıklamaların hatırlatılması ve "Millet İttifakı büyükşehirlerde seçim kazandığında kayyum atama gibi bir gelişme olur mu?" şeklindeki soru üzerine "31 Mart'ta böyle bir netice söz konusu olmayacak. Demokrasiye hepimiz inanıyoruz. Anayasaya, hukuka göre çalışmalarımızı yapıyoruz. AK Parti anayasa, demokrasi çerçevesinden bugüne kadar çıkmamıştır, bugünden sonra da çıkmaz." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:04
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