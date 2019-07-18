0553 313 94 23

Seferihisar’da 8 halk plajı mavi bayrak aldı

2019 yılı Mavi Bayrak teslim töreni Seferihisar Sığacık Akkum Halk Plajı’nda yapıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
Seferihisar’da 8 halk plajı mavi bayrak aldı

2019 yılı Mavi Bayrak teslim töreni Seferihisar Sığacık Akkum Halk Plajı’nda yapıldı. Törende, Seferihisar Belediyesine ait 8 halk plajıyla beraber, Teos Marina ve Euphoria Aegean Resort Otel’e mavi bayrak verildi.



TURCEV Mavi Bayrak Kuzey Ege Koordinatörü Doğan Karataş tarafından teslim edilen 8 Halk Plajı’nın mavi bayrakları Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Teos Marina bayrağı Marina Müdürü Faruk Günlü ve Euphoria Aegean Resort Otel bayrağı Kalite Müdürü Tuğba Türkücü tarafından alındı. Seferihisar Belediyesi tarafından 2015 yılında Birleşmiş Milletler kalkınma zirvesinde ortaya konan "Sürdürülebilir Kalkınma için Okyanuslar, Denizler ve Deniz Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı" hedefi mavi bayrak sürecine entegre edildi.



“10. senemizi dolduruyoruz”


Törende konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, mavi bayraklı plajlarda en iyi hizmeti verdiklerini söylerken, “Mavi bayraklı plajlarımızda 10. senemizi dolduruyoruz. Bu 10 yıl içerisinde çok yol kat ettik. Türkiye’de en fazla mavi bayraklı halk plajı olan belediyelerden biriyiz. Mavi bayrak ve Cittaslow etiketlerimizi korumak için sivil toplum kuruluşları ile beraber çalışıyoruz“ dedi.



Seferihisar’da bulunan mavi bayraklı plajlar


Akarca Bahadır Mevkii Halk Plajı, Akarca Gemisuyu Mevkii Halk Plajı, Doğanbey Sakız Ağacı Mevkii, Doğanbey Havacılar Sitesi, Doğanbey Ömür Beldesi, Ürkmez Sağlık Ocağı Plajı, Seferihisar Büyük Akkum Plajı, Bengiler Mahallesi Halk Plajı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Stanton Kidd, Utah Jazz'da
    1. Stanton Kidd, Utah Jazz'da
    2. Kuveyt Türk’ün teknoloji şirketi..
    3. Yavru köpek 5 metre derinlikten..
    4. Fıstık bahçesinde havan mermisi bulundu
    5. İnönü’de trafik kazası, 7 yaralı
    6. Çocukların hayalleri gerçek oldu
    7. Üniversite tercihlerine teknolojik..
    8. Şehit ve gazi çocukları JAKEM'de
    9. Hükümlünün görüşme gününün..
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    11. Ciro endeksleri yüzde 14,4 arttı
    12. Glutatyon tedavisi kanseri..
    13. Alaçam cezaevi kapatıldı
    14. BB Erzurumspor Kone ile yollarını..
    15. Aliağa’da dünya standartlarında..
    16. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol..
    17. Kadına aracın çarptığı anlar güvenlik..
    18. AK Partili Turan: "Ankara’da..
    19. İlk hacı kafilesi Diyarbakır’dan yola..
    20. Boğulan köpeğini kurtaramadı
    21. Başkan Pekyatırmacı muhtarlarla bir..
    22. İnstagram, o özelliği kaldırıyor! Yeni..
    23. 2. kattan düşen kediyi havada yakaladı
    24. Fikstür çekildi! Yayın krizinde son..
    25. Aslan Uzun, TEMSA CEO’luğuna atandı
    26. Uyuşturucu ile uçağa binmeye çalışan..
    27. Kuyumculardan hırsızlık güvenlik..
    28. Kısa vadeli dış borç, mayısta 120,4..
    29. DTO’dan Kaş çıkarması
    30. Honda yeni hibrit aracını Türkiye’de..
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’