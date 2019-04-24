Seferihisar’da 47 düzensiz göçmen yakalandı İzmir’in Seferihisar ilçesi Teke Burnu güneyinde Sahil Güvenlik Uçağı tarafından tespit edilen 47 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi Teke Burnu güneyinde Sahil Güvenlik Uçağı tarafından tespit edilen 47 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Seferihisar ilçesi Teke Burnu güneyinde Sahil Güvenlik Uçağı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 14 Kongo, 11 Orta Afrika, 8 Somali, 4 Mali, 4 Angola, 4 Çad, 1 Kamerun ve 1 Uganda uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen (33 erkek, 12 kadın, 2 çocuk) yakalandı.

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