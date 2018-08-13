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Seferi kimse kurban keser mi? Seferi olan kimseye kurban kesmek vacip midir? 

Kurban Bayramı’na yaklaştığımız şu günlerde pazarlarda kurban telaşı devam ederken, kurban kesecek vatandaşlarda kimler kurban keser? Seferi kimse kurban kesebilir mi? Seferde olan biri kurban kesmekle hükümlü müdür? Sorularının cevabını merak etmekte. İşte Seferi olan kimseye kurban kesmek vacip midir? Sorusunun cevabı…

13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:29
Seferi kimse kurban keser mi? Seferi olan kimseye kurban kesmek vacip midir? 

Kurban Bayramı’na yaklaştığımız şu günlerde pazarlarda kurban telaşı devam ederken, kurban kesecek vatandaşlarda kimler kurban keser? Seferi kimse kurban kesebilir mi? Seferde olan biri kurban kesmekle hükümlü müdür? Sorularının cevabını merak etmekte. İşte Seferi olan kimseye kurban kesmek vacip midir? Sorusunun cevabı… 

İslam’ın beş şartından biri olan hac ayının da içinde barındıran Kurban Bayramı’nı 21 Ağustos Salı günü idrak edeceğiz. Kurban kesecek vatandaşlar pazarları dolduran kurban hayvanlarını bakarak kurbanlıklarını almanın heyacanını yaşarken, bazı vatandaşlar da kimler kurban keser? Kurban kesmenin hükmü nedir? Seferi kimse kurban keser mi? Gibi bir takım sorular sormakta. İşte bu soruların cevabı. Bir zengin, bayramın birinci, ikinci veya üçüncü günü kurban kesip sefere çıksa vacibi yerine getirmiş olur. Üçüncü günü seferden dönse de, artık tekrar kurban kesmesi gerekmez. Kurban bayramının üçüncü günü fakir olacağını veya sefere çıkacağını bilen kimseye, birinci günü kurban kesmek vacib olmaz.

Kurban kesmeden sefere çıkan zengin, seferdeyken kurban kesmiş olsa bile, bu kestiği nâfile olduğundan bayramın üçüncü günü memleketine gelip mukim olursa, tekrar ona kurban kesmek vacib olur. Bir zengin, kurban kesmek niyetiyle bir koyun satın aldıktan sonra, sefere çıksa ve bayramın üçüncü günü de seferde olsa, vekâlet verip o koyunu kestirmesi gerekmez, yani seferi olduğu için kurban kesmesi vacib olmaz. Ama yine kestirmesi iyi olur, çok sevab olur. Sırat’tan geçirir. Bu bakımdan zengin olanın, sevabdan mahrum kalmaması için seferde de kurban kesmesi iyi olur. Sefere çıkarken kurbanını kesmek için birini vekil eden zengin, gittiği yerde mukim olsa, vekilin kestiği hayvan, vacib kurban olur; çünkü bu zengin mukimdir ve vekâletle istediği şehirde kestirebilir. Kendisi bulunduğu yerde de kestirebilir.

Seferi olan vekil, vekâleten mukim kimsenin kurbanını kesebilir, vekilin seferi olmasının önemi yoktur. Hacca giden kimse, Mekke’de 15 günden fazla kalmışsa, mukim olduğundan, kendine vacib olan bayram kurbanını, telefonla Türkiye’deki bir tanıdığına vekâlet verip kestirebilir. Ancak Mekke’de genelde 15 günden aşağı kalınıyor, seferi olunuyor. Seferi olanın, bayram kurbanını kesmesi gerekmiyor. Kesilmesi gereken şükür kurbanını ise, Harem’de kesmesi gerekir. Vekâletle Türkiye’de veya başka yerde kestiremez.

Seferde olan zengin, Kurban bayramının üçüncü günü vatan-ı aslisinin içinden transit geçse, şehir küçükse, içinden geçiyorsa kurban kesmesi vacib olur. Büyük şehirse, evleriyle çevre yolu arasında mezarlık, fabrika, kışla, ırmak, deniz, harman yeri, futbol sahası gibi yerler varsa, o zaman vatan-ı aslisine girmemiş olur, vacib olmaz.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:29
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