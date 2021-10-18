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Aktüel Seferad Yahudisi şarkıcı Linet'ten görülmemiş yalan! "Asker kaçağıyım" şovu yaptı, işte gerçek!
Aktüel

Seferad Yahudisi şarkıcı Linet'ten görülmemiş yalan! "Asker kaçağıyım" şovu yaptı, işte gerçek!

Şarkıcı Linet gündem olmak için ortaya bir yalan atarak İsrail'deki askerliğini yapmadığını söyledi. Ancak Linet'in İsrail'de askerliğini yaptığını röportaj ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 20:45:00 -
Seferad Yahudisi şarkıcı Linet'ten görülmemiş yalan! "Asker kaçağıyım" şovu yaptı, işte gerçek!

Daha önce İspanya'dan 600 yıl önce geldiğini ve Seferad Yahudisi olduğunu açıklayan şarkıcı Linet, önceki gün Yeşilköy’de açılan bir mekanda bir konser verdi.

Konserde Linet, kendisiyle ilgili dikkat çeken bir yalana başvurdu.

"Asker kaçağıyım" dedi

Linet, İsrail'de doğduğunu ve 5 yaşından beri şarkı söylediğini belirtti.

"Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım." diyen Linet, İsrail'de asker kaçağı olduğunu söyledi ve şu ifadelerde bulundu:

"Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler.

Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim." 

İşte gerçek

Halbuki şarkıcı Linet, 2015'te Hürriyet'e verdiği röportajda askerliğini yaptığını beyan etmişti. Yahudilerin Menaşe kabilesinden olduğunu belirten ve "En büyük hayalim bir gün Türkiye’de şarkı söyleyebilmekti. Hatta okul gezisiyle Kudüs’teki Ağlama Duvarı’na gittiğimizde dileğimi hiç düşünmeden, “Türkiye’de çok meşhur bir sanatçı olmak ve orada yaşamak” diye yazmıştım" diyen Linet, "Yaz tatillerinde geliyordum buraya ama artık bu kısıtlı zaman bana yetmemeye başlamıştı. Hatta bir gelişimde Orhan Gencebay’a kendimi dinletme fırsatını yakaladım. Sesimi çok beğendi, sonrasında elimden tutmaya karar verdi. Ama gel gör ki, bu sefer de askerlik geldi çattı!" ifadelerini kullanmıştı.

"Askerliği uzun dönem mi yaptın?" sorusuna cevap veren Linet şunları söylemişti:

"Yok, normalde askerlik 2 sene ama o dönem kadınlar haddinden fazla olduğu için şansıma 3 ayda tezkeremi verdiler."

 

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