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Sefer tası ile “Bir Kap, Bir Kalp” projesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde Beşir Derneği tarafından başlatılan “Bir Kap, Bir Kalp” projesine, vatandaşlar sefer taslarına koydukları iftarlıklarla destek veriyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:02
Sefer tası ile “Bir Kap, Bir Kalp” projesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde Beşir Derneği tarafından başlatılan “Bir Kap, Bir Kalp” projesine, vatandaşlar sefer taslarına koydukları iftarlıklarla destek veriyor.


Simav’da 2 yıldan bu yana sürdürülen projeye katkılar her geçen gün çoğalıyor. Beşir Derneği Simav temsilcisi Fahri Çetin, başlatılan yardım projesini Allah rızası için yaptıklarını belirtti. Çetin “Dernek gönüllüleri olarak bizler, yardımsever vatandaşlarımızla ihtiyaç sahibi kişiler arasında köprü görevi görüyoruz. ‘Bir kap, bir kalp’ projesini Ramazan ayına özel olarak gerçekleştiriyoruz. Yardımsever aileler kendileri için hazırladıkları iftarlık yemeklerden sefer tası ile bize getiriyorlar, bizler de ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırıyoruz. Dünyanın en büyük iftar sofrasını gönüllerde kuralım, evinde iftar yapamayacak olan insanlara kendi yediklerimizden yedirelim, siz hazırlayın biz ulaştıralım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:02
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