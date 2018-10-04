Uğur Dündar bu sefer fena faka bastı! Sefalet içinde uçak hediye eden ülkeden varlık içinde uçak hediye edilen ülkeye...

Uğur Dündar bugünkü yazısında geçtiğimiz günlerde yazısında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Tani'nin Türkiye'ye uçak hediye etmesini kaleme aldı. Yazısında 1934 yılında Türkiye'nin İran Şahı Pehlevi'ye uçak hediye ettiğini belirten Dündar, bugün Katar emirinin Türkiye'ye uçak hediye etmesini eleştirdi.



Cumhuriyetin ilk yılları Türk halkının en çok sefalet çektiği dönemlerdi. Savaştan yeni çıkılmış Cumhuriyet yeni ilan edilmiş, ekonomi çökmüş durumdaydı. Tek parti iktidarında olan ülkede ekonominin kötülüğünden dünyada eşi benzeri olmayan bir vergi sistemi devreye sokuldu. Bu vergi sistemiyle halk hasadının yüzde 25'ini devlete vergi olarak vermek zorunda bırakıldı. CHP'li yönetici kesim hissetmiyordu ama halk sefalet içindeydi.



Yokluktan kefen bile bulunamıyordu

Devletin vatandaştan zorla vergi aldığı dönemde sefalat o kadar hat safhadaydı ki kefen bile bulmak çok zor hale gemişti. Öyleki Diyanet İşleri Başkanlığı o dönem bir yazı yayımlayarak adeta 'ölülerinizi herhangi bir bezle sararak gömebilirsiniz' demişti.



Halkın zorla alınan buğdayını arpasını başka ülkelere peşkeş çektiler

Halk yiyecek ekmeği dahi zor bulurken, devlet yokluktan ötürü vatandaşının mallarının yüzde 25'ine el koyacak duruma düşmüşken, Mustafa Kemal vatandaşın alınan buğday ve arpasının geliriyle yapılan uçağı 1934 yılında İran şahına hediye etti. Muhalefetin kalemşörü Uğur Dündar ise bugün kaleme aldığı yazısında vatandaşın zorla alınan mahsülüyle yapılan uçağın hediye edilmesini savundu.

Erdoğan bugün bir ülkeye uçak hediye etse ne diyecekti?

Mustafa Kemal'in halk sefalet içindeyken İran'a uçak hediye etmesini doğru bulan, bugün ekonomisi 50 kat büyüyen Türkiye'ye uçak hediye edilmesini ise yanlış bulan Dündar'ın bu davranışı sonrası akıllara şu soru geldi: Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ülkeye uçak hediye etse ne diyecekti?