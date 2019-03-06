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Şefaatli'de her yer kitap kokuyor

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde ‘Bana da zaman ayır’ projesi ile gencinden yaşlısına kadar herkes, her yerde kitap okuyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:22
Şefaatli'de her yer kitap kokuyor

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde ‘Bana da zaman ayır’ projesi ile gencinden yaşlısına kadar herkes, her yerde kitap okuyor.

 

Şefaatli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa başlatılan ‘Bana da zaman ayır’ projesi ile ilçede vatandaşından esnafına öğrencisinden bürokrasisine kadar herkes kitap okuyor. Vatandaşa kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve sevdirmek amacıyla başlatılan projeye ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor.

 

Proje kapsamında Şefaatli ilçe kaymakamı Deniz Kılınç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz sokakta, fırında, kahvede, okulda vatandaşlarla birlikte kitap okuyarak hem ilçe halkı ile zaman geçiriyor hem de vatandaşların kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlıyorlar. Kitabın sadece öğrencilere özgü olmadığını göstermek ve ilçede kitap okumayı yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan projenin ardından açık havada, iş yerlerinde kitap okuyan genç-yaşlı ilçe sakinleri renkli görüntülere de sahne oluyor.

 

İlçede ‘Bana da zaman ayır’ kitap okuma kampanyası düzenlediklerini söyleyen Şefaatli Kaymakamı Deniz Kılınç, “Bu projemizin amacı çocuklara kitap okumayı sevdirmek, Türkçeyi doğru kullanmayı öğretmek, kendilerini velileri okumaya karşı bilinçlendirmek ve ülkemize faydalı birey olarak yetişmelerini sağlamak. Hayatı anlayarak gelecekte hangi noktalarda olacakları hangi işleri başaracaklarını kitap okuyarak keşfetmelerini sağlamak istiyoruz. Temel amacımız kitap okumayı sevdirmek, güzel konuşmayı sağlamaktır. Velilerin de kitap okuma etkinliğine katılarak öğrencilere örnek olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Kitap okuma etkinliği çerçevesinde kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Esnaflarımızı, ilçemizi tamamen kitap konusunda bilinçlendirmek amacındayız. Herkesin kitaba karşı duyarlı olmasını sağlamak istiyoruz. Aslında ilçemizde herkes kitap okuyor. Sadece öğrencilere değil velilere, esnafa çalışanlara bu etkinliğin içinde zaman ayırarak onlara okuma etkinliğini artırarak hayatı anlamalarını sağlıyoruz” dedi.

 

3. sınıf öğrencisi Zehra Betül Ata da kitap okumayı sevdiğini belirterek, “Biz her Cuma 4. ders saatinde kitap okuma saati yapıyoruz. Ailelerimiz geliyor, onlarda bizimle kitap okuyor. Kitap okumayı çok seviyorum. Bizi bilgilendiriyor ve geliştiriyor. Bize yardımcı oluyor. Öğrenmediğimiz şeyleri kitaplardan öğreniyoruz. Sınavlarda bizlere yardımcı oluyor” dedi.

 

Türkay Güneş isimli öğrenci ise,“Kitap okumayı çok seviyorum. Bilmediğim bilgileri öğreniyorum ve okumamı geliştiriyorum. Sınavlarda bize yardımcı oluyor. Zamanım olmasa bile yatarken iki sayfa kitap okuyorum, kitap okumayı çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

 

Niğde’den Şefaatli ilçesine ziyaret için gelen ve okuma etkinliğine katılan Yaşar Öztürk isimli vatandaş da, “Ben Şefaatli’ye Niğde’den ziyaret için gelmiştim. Böyle bir projeyi gördüm ve çok etkilendim. Kaymakam Beyi de bu projesi dolayısıyla tebrik ediyorum. Gerçekten önemli bir proje. Biz de burada oturduk yarım saat kadar kitap okuduk. Bilgimizi artırdık” dedi.

 

Zeki Kırçova ise, “Kitap okuma işini Sayın Kaymakamımız yaygınlaştırdı. Biz de kahve kültüründe değerlendiriyoruz, boş zamanlarımızda kitap okuyarak vakit geçiriyoruz. Kitap okumayı seviyorum. Boş zamanlarımızda kahvede bulunan kütüphaneden kitaplarımızı alarak okumaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:22
  1. Yozgat
  2. Niğde
  3. kitap
  4. kültür

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