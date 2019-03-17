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Şef Masis Aram Gözbek Türkiye'yi temsil edecek

MAGMA ve Boğaziçi Caz Korosu ailesi korolarının Genel Sanat Yönetmeni ve Kurucu Şefi Gözbek, 11-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında Hong Kong’ta düzenlenecek Dünya Koro Şefliği Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor

17 Mart 2019 Pazar 14:50
Şef Masis Aram Gözbek Türkiye'yi temsil edecek

İSTANBUL (AA) - MAGMA ve Boğaziçi Caz Korosu ailesi korolarının Genel Sanat Yönetmeni ve Kurucu Şefi Gözbek, 11-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında Hong Kong’ta düzenlenecek Dünya Koro Şefliği Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Şef Gözbek, 29 ülke ve 2 özerk bölgeden (Hong Kong ve Tayvan) yapılan başvurular sonucu, dünya çapında seçkin koro şeflerinden oluşan yarışma jürisinin seçtiği son 12 finalist arasına kalmayı başardı.

Finalistler arasında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Hong Kong (Çin), Güney Kore, Litvanya, Avustralya ve Slovenya’dan koro şefleri bulunuyor.

Aynı zamanda bu yıl mayıs ayında Varna’da 40.'sı düzenlenecek, Avrupa’nın en önemli koro yarışmalarından International May Choir Competition’a da jüri üyesi olarak davet edilen Gözbek, yurt içinde ve yurt dışında farklı projelerde yer almaya devam ediyor.

Boğaziçi Caz Korosu'yla iki dünya şampiyonluğu dahil uluslararası birçok ödül kazanan, yurt içi ve yurt dışında performanslara imza atan Gözbek, sayısız dünya şampiyonluğu sahibi Hollandalı dünyaca ünlü koro Dekoor Close Harmony ve İsviçre Gençlik Korosu’nun da bulunduğu birçok prestijli koroyla atölye çalışmaları ve performanslar gerçekleştirdi.

Gözbek, 2013’te Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük Özel Ödülü ve 19. TOYP (Ten Outstanding Young Persons) Türkiye Finali, Kültürel Başarı kategorisinde "Türkiye’nin En Başarılı Genci" ödülünü aldı. 2014 yılında ise Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen "35th International May Choir Competition"da Genç Şef Özel Ödülü'ne ve ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu’nun düzenlediği 4. Kristal Ağaç Ödülleri’nde müzik alanında ‘Yılın Girişimcisi’ ödülüne layık görüldü.

Aynı zamanda Haliç Üniversitesi Konservatuvarında öğretim üyesi olan Gözbek, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerindeki okul ve çeşitli kurumlarda koro müziği ile ilgili atölye, söyleşi ve seminerler gerçekleştiriyor.

- Boğaziçi Caz Korosu Avrupa Turnesi’nde

Boğaziçi Caz Korosu, bugüne kadarki en büyük Avrupa Turnesi'ni gerçekleştirecek. Koro, Genel Sanat Yönetmeni ve Kurucu Şefi Masis Aram Gözbek yönetiminde, 5 ülkede ve 8 farklı şehirde 15-25 Mart tarihlerinde konser verecek.

Koro, dün akşam Sofya Üniversitesinde Avrupa Turnesinin ilk konserini gerçekleştirdi. Zengin repertuvarı ve başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan koro, konser sonu ayakta alkışlandı.

Şef Masis Aram Gözbek, konser öncesi keyifli bir koro atölyesi de gerçekleştirdi.

Koro, bir sonraki durağı olan Sırbistan’da 17 Mart’da Novi Sad’da, 18 Mart’ta ise Zrenjanin’de konser verecek.

Gideceği tüm şehirlerde çeşitli korolarla ortak performanslar da gerçekleştirecek Boğaziçi Caz Korosu, 22 Mart’ta Avusturya’nın en prestijli müzik kurumlarından Musikverein Graz tarafından davet aldığı 7. Festkonzert’te sahnede olacak.

Koro, ayrıca Budapeşte, Viyana, Ljubljana ve Koper'de konser verecek.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:50
  1. şef Masis Aram Gözbek

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