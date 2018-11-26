İSTANBUL (AA) - Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları süreci kapsamında, üye ülkelerin askeri ve sivil afet birimleri arasında koordinasyon, iş birliği ortamı oluşturmak ve yardımlaşma usullerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Avrupa Simülasyonu (SEESIM-2018) İstanbul'da başladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2004 yılından beri iki yılda bir gerçekleştirilen SEESIM'ın 9'uncusu olan 2018 tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Milli Savunma Üniversitesinin Maslak yerleşkesindeki Genelkurmay Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında yapıldı.

Tatbikat, Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları süreci kapsamında, üye ülkelerin askeri, sivil, doğal afet, afet acil müdahale birimleri arasında koordinasyon, müşterek çalışma ve iş birliği ortamı oluşturmayı, yardımlaşma usullerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Aynı zamanda tatbikat, bilgisayar modelleme ve simülasyonun etkili kullanımı aracılığıyla bölgesel, doğal afet ve krizlere yönelik ortak müdahale ile yetenek ve becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Tatbikata Türkiye, Yunanistan, Ukrayna, Makedonya, Romanya ve Moldova'dan askeri temsilciler katıldı. Tatbikat, Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanlığı (SEDM) sürecinin yapısında yer alan ana projelerden biri. Bu süreç kapsamındaki diğer önemli girişim olan, barışa destek ve insani yardım operasyonlarına katkı sağlamak amacıyla 1998 yılında kurulan Güneydoğu Avrupa Tugayı (South-Eastern Europe Brigade - SEEBRIG) da SEESIM'a katıldı.

- Tatbikata Türk ve yabancı 233 personel katılıyor

Tatbikat, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı-İstanbul ana kontrol merkezli olacak şekilde, Yunanistan, Ukrayna, Makedonya ve Romanya'da kurulacak milli kontrol merkezlerinde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Tatbikatta, Türkiye'den askeri birliklerin yanı sıra İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı Derneği ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) mensubu toplam 117 kişi yer aldı.

Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı-İstanbul ana kontrol merkezinde NATO bünyesindeki Bulgaristan'da konuşlu Kriz Yönetimi ve Afet Müdahale Mükemmeliyet Merkezi, afet uzmanı personelinin de yer aldığı katılımcı ülkelerden 21 yabancı personel görev alıyor. Toplamda 116 yabancı personelin ülkelerinin milli kontrol merkezlerinden katıldığı tatbikata, Türk ve yabancı olmak üzere toplam 233 personel katılıyor.

Geçmiş yıllarda yapılan tatbikatların hasılalarının üzerine koyarak tecrübelerini geliştirmeyi planlayan SEESIM 2018, insan kaynaklı veya doğal yollarla oluşan afetler, terör olaylarında insani yardım ile siber savunma alanlarındaki müdahale becerileri test etmek ve SEDM ülkeleri ile Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) arasında müşterek çalışma kültürünü geliştirmek için ortam yaratmayı hedefliyor.

