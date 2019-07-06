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Seehofer'den Salvini'ye mektup

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye yazdığı mektupta limanların kurtarma gemilerine açılmasını istedi

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:14
Seehofer'den Salvini'ye mektup

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, İtalya'nın limanlarını kurtarma gemilerine açmasını istedi.

Seehofer, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye yazdığı mektupta, Akdeniz'de yaşanan kurtarma gemileri krizini sonlandırmasını talep etti.

Horst Seehofer, mektubunda, "Kurtarılan insanların bulunduğu gemilerin bir liman bulamadıkları için Akdeniz'de haftalarca dolanmalarının sorumlusu olmamalıyız. Bu nedenle, İtalya'nın limanlarını açmama konusundaki tutumunu tekrar gözden geçirmenizi rica ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Alman bakan, Avrupa'nın ortak sorumluluğu "ve ortak Hristiyan değerleri" nedeniyle mürettebatın nereden geldiği, geminin hangi bayrak altında yelken açtığı, Akdeniz'den gelen sığınmacıların hangi örgüt tarafından kurtarıldığı konularında hiçbir ayrım yapılmaması gerektiğine dikkati çekti.

Alman sivil toplum örgütü Sea Eye'a ait yardım gemisi "Alan Kurdi" ve İtalyan sivil toplum örgütü Mediterranea'ya ait yardım teknesi "Alex"in beraberinde Akdeniz'de kurtarılan sığınmacılarla İtalyan adası Lampedusa limanına giriş yapmaya çalıştıkları biliniyor.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:14
  1. Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer

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