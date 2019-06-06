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Seddar Yavuz kimdir? Ordu Valisi Seddar Yavuz Ekrem İmamoğlu mitingi

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un emriyle VIP salonuna alınmadığını iddia edilen Ekrem İmamoğlu, devletin valisine ağza alınmacak hakaretlerde bulundu. 2017 yılında Ordu Valisi olarak atanan Seddar Yavuz kimdir? Ordu Valisi Seddar Yavuz nereli ve kaç yaşında?

06 Haziran 2019 Perşembe 16:46
Seddar Yavuz kimdir? Ordu Valisi Seddar Yavuz Ekrem İmamoğlu mitingi

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un emriyle VIP salonuna alınmadığını iddia edilen Ekrem İmamoğlu, devletin valisine ağza alınmacak hakaretlerde bulundu. 2017 yılında Ordu Valisi olarak atanan Seddar Yavuz kimdir? Ordu Valisi Seddar Yavuz nereli ve kaç yaşında?

 Seddar Yavuz kimdir?

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 1967 Eskişehir doğumludur.  İlköğrenimini Gümüşkonak’ta, orta öğrenimini Eskişehir’de, lise öğrenimini de Balıkesir’de parasız yatılı olarak tamamlamıştır. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü kazanan Seddar YAVUZ, 1988 yılında fakülteden mezun oldu  Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Adıyaman’da kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başlamıştır. 

Sırasıyla Harmancık, Aslanapa ve Güdül Kaymakam vekilliklerini yürüttü. Seddar YAVUZ, 1993 yılında Kaymakamlık yeterlilik sınavını üstün başarı derecesi ile kazanarak asaleten Çankırı Korgun Kaymakamlığına atandı. Korgun Kaymakamlığından sonra Diyarbakır Eğil Kaymakamlığı, Balıkesir Dursunbey Kaymakamlığı, Konya Kadınhanı Kaymakamlığı ve Şanlıurfa Siverek Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. 

22.10.2007 tarihinde Antalya Kemer Kaymakamlığına atanan Vali Sayın Seddar YAVUZ, Türk İdareciler Derneği'nin 2008 yılı "Yılın Kaymakamı" ödülüne layık görülmüştür.  Vali Sayın Seddar YAVUZ, 28.08.2009 tarihinden itibaren İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevini yürütürken, Bakanlar Kurulu'nun 16.02.2014 tarihli 2014/5916 sayılı Kararnamesi ile Uşak Valiliğine, 03.08.2015 tarih ve 2015/7991 sayılı Kararnamesi ile Muş Valiliğine, 13.06.2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Kararnamesi ile de Ordu Valiliği atandı ve bu görevine 05.07.2017 tarihinde başladı. Evli, dört çocuk babası olan Vali Sayın Seddar YAVUZ, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:46
  1. Uşak
  2. Şanlıurfa
  3. Muş
  4. Konya
  5. İstanbul
  6. Eskişehir
  7. Diyarbakır
  8. Çankırı
  9. Balıkesir
  10. Antalya
  11. Adıyaman
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