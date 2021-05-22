Sedat'ın şamarını yedi Akit'e sardı! Sen kendi namusunu temizlesene Hadi...

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Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olan İnternet Haber Grup Başkanı Hadi Özışık, Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşananlar da bir dahilinin olmadığını belirterek, "Eğer bu iddialar doğruysa; namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçağım." demişti. Özdemir'in canlı yayını bittikten yaklaşık yarım saat sonra ise BAE'ye sığınan devrik mafya lideri Sedat Peker, twitter hesabından Hadi Özışık ile arasındaki görüntülü görüşmeyi ifşa etti.

İfşa edilen video!

İfşa edilen videoda, 'Namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçağım' sözlerinin sahibi Özışık ile Sedat Peker arasında şu konuşma gerçekleşiyordu:

Hadi Özışık: Ağabey, gözünü seveyim. Benim ismimi neden geçirdin orada.

Sedat Peker: Ağabey, namussuzluk yaptılar.

Hadi Özışık: Ağabey, benim isimimim sen de saklı kalması lazım.

Sedat Peker: Sen olayın şahidisin be ağabey.

Hadi Özışık: Öyle de ağabey, sadece Süleyman Soylu değil. Yarın Hadi Özışık da bütün medyada çalkalanır. Hadi'yi sen hedef yaptın şu anda.

Sedat Peker: Ağabey, sen Süleyman beyle görüşmeye gidiyorsun. Ben o şekilde anlattım. Sen beni dinlememişsin.

Tokat ağır mı geldi?

Devrik mafya lideri Sedat'ın şamarını yiyen Hadi Özışık, 'Namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçağım' sözlerini basit bir özür yazısı ile geciktirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu. Özışık'ın evi ve ofisi bugün polis tarafından arandı. Yorumculuk yaptığı televizyon kanalları tarafından tüm görevlerine son verildi.

Kendi namusunu temizlemek yerine Akit'e sardı

Sedat'ın şamarı ile neye uğradığını şaşıran Özışık, İnternet Haber'de Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ı hedef aldı. Kullandığı başlıkla ağır ithamlarda bulunan Özışık, 'Namussuzum' diyerek hakkındaki iddiaları reddettikten kısa süre sonra ifşa olunca, konularla yakından uzaktan ilgisi olmayan Akit'i hedef gösterdi.

İlahi adaletin tecellisi!

Hadi Özışık, Ramazan ayından önce Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef alarak yine tüm tepkileri üstüne çekmişti. Özışık, muhalif çevrelerin başlattığı Boynukalın'ı linç kampanyasına, bir adım öte giderek, 'Senin boynun devrilsin' bedduasıyla katılmıştı. Özışık, kendisini eleştiren bir izleyicisine de ağza alınmayacak sözlerle küfür etmişti. Gelen tepkilerden sonra ise Sedat Peker'in düşürdüğü maskesini takarak, 'Ben 28 Şubat'tan beri bu davanın savunucusuyum' demişti.