  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Derya Yanık'tan algı operasyonuna cevap
Can pazarının yaşandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Emniyet, ihlal edilen kuralları açıkladı ve uyardı
Mayıs ayının sonuna 8 metrelik karla mücadele
Gündem Sedat'ın şamarını yedi Akit'e sardı! Sen kendi namusunu temizlesene Hadi...
Gündem

Sedat'ın şamarını yedi Akit'e sardı! Sen kendi namusunu temizlesene Hadi...

Devrik mafya lideri Sedat Peker'in şamarını yiyen İnternet Haber Grup Başkanı Hadi Özışık Akit'e sardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 22:39:00 - 2021-05-22 22:50:16

 Yeniakit.com.tr 

Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olan İnternet Haber Grup Başkanı Hadi Özışık, Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşananlar da bir dahilinin olmadığını belirterek, "Eğer bu iddialar doğruysa; namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçağım." demişti. Özdemir'in canlı yayını bittikten yaklaşık yarım saat sonra ise BAE'ye sığınan devrik mafya lideri Sedat Peker, twitter hesabından Hadi Özışık ile arasındaki görüntülü görüşmeyi ifşa etti.

İfşa edilen video!

İfşa edilen videoda, 'Namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçağım' sözlerinin sahibi Özışık ile Sedat Peker arasında şu konuşma gerçekleşiyordu:

Hadi Özışık: Ağabey, gözünü seveyim. Benim ismimi neden geçirdin orada.

Sedat Peker: Ağabey, namussuzluk yaptılar.

Hadi Özışık: Ağabey, benim isimimim sen de saklı kalması lazım.

Sedat Peker: Sen olayın şahidisin be ağabey.

Hadi Özışık: Öyle de ağabey, sadece Süleyman Soylu değil. Yarın Hadi Özışık da bütün medyada çalkalanır. Hadi'yi sen hedef yaptın şu anda.

Sedat Peker: Ağabey, sen Süleyman beyle görüşmeye gidiyorsun. Ben o şekilde anlattım. Sen beni dinlememişsin.

Tokat ağır mı geldi?

Devrik mafya lideri Sedat'ın şamarını yiyen Hadi Özışık, 'Namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçağım' sözlerini basit bir özür yazısı ile geciktirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu. Özışık'ın evi ve ofisi bugün polis tarafından arandı. Yorumculuk yaptığı televizyon kanalları tarafından tüm görevlerine son verildi.

Kendi namusunu temizlemek yerine Akit'e sardı

Sedat'ın şamarı ile neye uğradığını şaşıran Özışık, İnternet Haber'de Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ı hedef aldı. Kullandığı başlıkla ağır ithamlarda bulunan Özışık, 'Namussuzum' diyerek hakkındaki iddiaları reddettikten kısa süre sonra ifşa olunca, konularla yakından uzaktan ilgisi olmayan Akit'i hedef gösterdi.

İlahi adaletin tecellisi!

Hadi Özışık, Ramazan ayından önce Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef alarak yine tüm tepkileri üstüne çekmişti. Özışık, muhalif çevrelerin başlattığı Boynukalın'ı linç kampanyasına, bir adım öte giderek, 'Senin boynun devrilsin' bedduasıyla katılmıştı. Özışık, kendisini eleştiren bir izleyicisine de ağza alınmayacak sözlerle küfür etmişti. Gelen tepkilerden sonra ise Sedat Peker'in düşürdüğü maskesini takarak, 'Ben 28 Şubat'tan beri bu davanın savunucusuyum' demişti.

Ayasofya Camisi Baş İmamı'nı hedef alan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Hadsiz Özışık, sen kimsin?'
Ayasofya Camisi Baş İmamı'nı hedef alan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Hadsiz Özışık, sen kimsin?'

Gündem

Ayasofya Camisi Baş İmamı'nı hedef alan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Hadsiz Özışık, sen kimsin?'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

alper çağlar

Bunlarda küskün AkParti Düşmanları grubuna katılacaklar yakında..
  • Yanıtla
Vedat Muriqi Fenerbahçe'yle anlaştı mı? Vedat Muriqi kimdir kariyeri
Spor

Vedat Muriqi Fenerbahçe'yle anlaştı mı? Vedat Muriqi kimdir kariyeri

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi'nin sarı-lacivertli kulüpte temas halinde olduğu ileri sürüldü. Fenerbahçeli taraftarları he..
Sedat Peker provokasyonunda şok eden görüntüler!
Gündem

Sedat Peker provokasyonunda şok eden görüntüler!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a basın toplantısında Sedat Peker'le ilgili provokatif soru soran AA muhabiri Musab Turan'ın planı..
Mehmetçik, 2 kişiyi Suriye'ye geçerken enselendi! Bakın kim çıktılar
Gündem

Mehmetçik, 2 kişiyi Suriye'ye geçerken enselendi! Bakın kim çıktılar

Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin hudut birliklerince yakalandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay