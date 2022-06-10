Sedat Peker'in "son şahit" diye uydurduğu isim Karahasanoğlu istifa etti! BBP'den çok sert açıklama geldi: Ortada popüler olmaya çalışan bir it var

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Yurtdışında kaçak yaşayan mafya babası Sedat Peker'in, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatına sebep olan şaibeli 'kazaya' ilişkin "Yaşayan son şahit" diye uydurduğu isim olan Ali Karahasanoğlu, BBP'den istifa etti.

Karahasanoğlu, istifasına ilişkin açıklamasında, "İktidar ortağı olduğunuz Cumhur İttifakı bileşenlerine 'suikastı çözün' diye bir defa çağrıda bulundunuz mu? Bu bir kaza değil düpedüz suikasttır." iddiasını tekrarlayarak, BBP'yi hedef aldı. Büyük Birlik Partisi MKYK Üyesi ve Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Kazım Birtane, Karahasanoğlu'na çok sert bir karşılık vererek, "Büyük Birlik Partisi MKYK Üyesi Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım, aklım erdiği günden beri bu camianın bir parçasıyım. 'Sedat Peker’in elemanıyım' diyen bir Twitter hesabının paylaşımı sonrası kameralara popülizm için konuşan Ali Karahasanoğlu’nu tanımıyorum." dedi.

"Ali Karahasanoğlu diye bir müptezel yüzünden Büyük Birlik Partisi’ne Muhsin Başkan’ın suikast süreci üzerinden bir operasyon çekilmeye çalışılıyor." diyen Birtane, "Ortada popüler olmaya çalışan bir it var bir de hiç kutsalı olmayan BBP zarar görsün de ne olursa olsun diyen bir grup alçak." ifadelerini kullandı.

'Bizde zerrece karşılığı yoktur'

Birtane şöyle devam etti:

Arkadaşlarımızla yaptığı görüşmede başka, sosyal medyada başka konuşan, parti toplantısında itten beter fırça yiyip ağzını açamayan, kuyruğunu kıstırıp kaçan bu elemanın eline tutuşturulan notları basın mensupları ile paylaşmasının bizde zerrece karşılığı yoktur.

Doğrusuyla, yanlışıyla verilen mücadeleye şahidiz. 1 yıl önce parti organlarında görev almak için takla atanların "13 yıldır suikast dosyası için ne yapıyorsunuz" deme hakkı asla yoktur.

Parti Genel Merkezimizin bu konuya dair kabahati; bu kadar düşük profile sahip birine görev vermesidir. Bunun hesabını da Genel Başkanımız bu profile referans olanlara soracaktır.

Sedat Peker, BBP'li Ali Karahasanoğlu için, "Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin son şahidi" diye uydurma bir yalan ortaya atmıştı.