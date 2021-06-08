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Biyografi Sedat Peker’in Resul Hor dediği kim? Resul Hor kimdir?
Biyografi

Sedat Peker’in Resul Hor dediği kim? Resul Hor kimdir?

Resul Hor ne iş yapıyor? Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, yayınladığı videolarda bazı isimleri hedef alıyor. Sedat Pekere son videosunda ismi geçenlerden biri de Resul Hor. Peki Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Resul Hor dediği kim? Resul Hor’un gerçek ismi nedir?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 14:24:00 - 2021-06-08 14:40:10
Sedat Peker’in Resul Hor dediği kim? Resul Hor kimdir?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin hedef Türkiye dediği videolarda bir takım isimleri hakkında iddialarda bulunmata. Sedat Peker son videosunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte bu kez Emniyet Güdürlüğü Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Resul Holoğlu'nu aleni hedef alarak ağır biçimde itham etti. Sedat Peker sosyal medya hesabında Resul Holoğlu'ndan Resul Hor olarak bahsettiği görülmekte. Peki Resul Holoğlu kimdir? Resul Holoğlu ne iş yapıyor? İşte Resul Holoğlu’nun hayatı, biyografisi.

Ailesi aslen Trabzon'un Of ilçesinden olan Resul Holoğlu, 1967 yılında Kocaeli ilinde doğdu. İlköğretimi Kocaeli'nde tamamladıktan sonra 1985 yılında Polis Kolejinden, 1989 yılında ise Polis Akademisinden mezun oldu.

Resul Holoğlu'nun görevi ne?

Sırasıyla Kayseri, İstanbul, Milano-İtalya (Güvenlik Ataşesi olarak), Şanlıurfa, İstanbul ve Edirne illerinde görev yaptı. Edirne'de İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, 2012 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ettikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Resul Holoğlu, 27/02/2014 tarihinden itibaren Hakkari Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmüş olup Bakanlık Makamının 26/10/2016 tarihli onayı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına atanmıştır.

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