Sedat Peker'in ifşa ettiği Hadi Özışık kendini aştı: Yoksulluktan böbrek satışı patladı!

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"28 Şubat'ta İslam'ı savundum" sözleri ile kamuoyunun Sedat Peker tepkisini azaltmaya çalışan imamın oğlu Hadi Özışık'ın internet sitesi, bir yandan yarı erotik magazin haberlerini servis etmeyi sürdürürken, diğer yandan da iktidarı hedef alıyor.

Ülkede canı isteyen böbrek satabiliyor mu?

"Ekonomik kriz" çığırtkanlığında adeta çığır açan Özışık'ın İnternethaber adlı sitesi, "Ülkedeki yoksulluk insanları artık farklı yöntemler bulmaya itiyor. Daha önce defalarca gündem olan internetten böbrek satmak isteyenlerin verdiği ilanlar Google trendlerinde de görüldü. Trendlere göre ‘böbreğimi satmak istiyorum’ ifadesini aratanların oranı son bir yıl içinde tam yüzde 400 arttı." dedi.

Birkaç münferit örnekle servis edilen haberde, böbrek satışının yasal olarak mümkün olmamasına karşın, "Yoksulluktan böbrek satışı patladı!" başlığı kullanılırken, haber şöyle devam etti:

Samsun’da bir kişi böbreğini satmak isteyince gözaltına alınmıştı. İstanbul Sultangazi’de ise bir kişi otobüs duraklarına ve çevresine satılık böbrek ilanı asılmıştı. Söz konusu ilanda "Acil satılık böbrek ve 0- negatif. Maddi zorluklar ve borçtan dolayı tek böbreğim satılıktır. Tüm tahlillerim yeni yapıldı" denilmişti. İzmir’in Bornova ilçesinde bir yurttaş, böbreğini ‘acil’ olarak satışa çıkarmıştı. Büyükpark’ta bulunan bir ağaca telefon numarasıyla birlikte ‘acil satılık böbrek’ ilanı asan kişi, gerekçe olarak bankadan aldığı krediyi ödeyememesini göstermişti.