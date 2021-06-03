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Biyografi Sedat Peker’in anonsçu Veyis dediği kişi kim? 'Anonsçu Veyis' kimdir?
Biyografi

Sedat Peker’in anonsçu Veyis dediği kişi kim? 'Anonsçu Veyis' kimdir?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, Youtube üzerinden yayınladığı videolarla bazı isimler üzerinden Türkiye’yi hedef alan paylaşımlarına devam ediyor. Sedat Peker son videosunda Suriye’de terör örgütü El Nusra’ya silah gönderildiği iddiasında bulunarak Türkiye’yi köşeye sıkıştıranların eline koz vermekte. Organize suç elebaşısı Sedat Peker, pazar gününü videosunda kim hakkında konuşacağını açıkladı. Peker yaptığı paylaşımda 9. videosunda anonsçu Veyis dediği kişiden de bahsedeceğini söyledi. Peki Sedat Peker’in anonsçu Veyis dediği kişi kim? Anonsçu Veyis kimdir? Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-06-03 14:23:00 - 2021-06-03 14:24:05
Sedat Peker’in anonsçu Veyis dediği kişi kim? 'Anonsçu Veyis' kimdir?

HaberTürk TV programcısı Veyis Ateş, organize suç örgütü elebaşısı Sedat Peker’in hedef aldığı gazetecilere arasında yerini aldı. Sedat Peker, sosyal medya hesabından “Sözde muhalif gazeteciler çağırıp tezgahı kuran anonsçu veyis’i ( veyis ateş) yoklamalara konuk oyuncu olarak alacağız.” paylaşımında buludu. Organize suç elebaşısı Sedat Peker’in paylaşımlarında asıl hedefin Türkiye olduğu hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP lideri Bahçeli tarafından dile getirilmişti. Sedat Peker son paylaşımında Türkiye’den Suriye’deki terör örgütüne SADAT üzerinden silah gönderildiğini iddia etmişti. Peker’in bu iddiasındaki asıl amacın Türkiye’yi uluslararası arenada zor duruma düşürmek olarak yorumlandı.  Peki Sedat Peker’in anonsçu Veyis dediği kişi kimdir? Organize suç elebaşısı Peker’in sosyal medya üzerinden paytığı paylaşımda anonsçu Veyis dediği kişi gazeteci Veyis Ateş’tir.

veyis ateş kimdir

Veyis Ateş kimdir?

Abdurrahman Veyis Ateş, 1973 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi bölümünde tamamlayan Ateş, üniversite yıllarında radyoya ilgi duydu ve Cem Radyo ile radyoculuk alanına giriş yaptı.

Veyis Ateş nerelerde çalıştı?

Ateş, 2006 yılında TV NET'de çalışmaya başladı, burada Ana Haber sunuculuğu yaptı, Kürşat Bumin ve İbrahim Karagül'le Habere Bakış, Bakış Açısı, Akşama Doğru ve Kadir Mısıroğlu ile Tarih Sohbetleri, Ankara-İstanbul ve Habere Bakış programlarını sundu.

2013 yılında Habertürk TV'ye geçti ve hemen ardından 2016'da Habertürk TV Genel Müdürü oldu. Ateş, 2018 yılında bu görevinden istifa ederek programcı ve yazar olarak hayatına devam edeceğini açıklamıştı.

Veyis Ateş, Habertürk'te "Büyük Sorular" ve "Akılda Kalan" programı ile ekrana gelmeye devam ediyor. Ayrıca Veyis Ateş Spikerler Derneği Genel Başkanlığı da yapıyor. Kevser Ateş ile bir süre evli kalan ünlü sunucu, 2016 yılında boşanmıştır.

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