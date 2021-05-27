Sedat Peker yakalama kararına ne dedi? Sedat Peker yakalama kararına ne cevap verdi?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, yayınladığı videolarla Türkiye düşmanı çevrelerin ekmeğine yağ sürmeye devam ediyor. Hedefin İçişleri Bakanı olmadığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından açıklanırken, organize suç örgütü lideri Sedat Peker üzerinden Türkiye’ye operasyon çekildiği dile getirilmekte. Sedat Peker’in yakalanıp derdest edilemsi için de yargı harekete geçti. Sedat Peker hakkında yurt dışında firari olması sebebiyle yakalama kararı çıkarıldı. Peki Sedat Peker yakalama kararına cevap verdi mi? Sedat Peker son paylaşımı ne oldu?