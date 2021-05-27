Sedat Peker yakalama kararına ne dedi? Sedat Peker yakalama kararına ne cevap verdi?
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, yayınladığı videolarla Türkiye düşmanı çevrelerin ekmeğine yağ sürmeye devam ediyor. Hedefin İçişleri Bakanı olmadığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından açıklanırken, organize suç örgütü lideri Sedat Peker üzerinden Türkiye’ye operasyon çekildiği dile getirilmekte. Sedat Peker’in yakalanıp derdest edilemsi için de yargı harekete geçti. Sedat Peker hakkında yurt dışında firari olması sebebiyle yakalama kararı çıkarıldı. Peki Sedat Peker yakalama kararına cevap verdi mi? Sedat Peker son paylaşımı ne oldu?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker için yakalama kararı çıkardı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli Peker hakkında, 2021/100993 numaralı dosyası üzerinden soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Şüpheli Reis Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Mayıs 2021 tarih ve 2021/6114 Değişik İş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek, hakkında yakalama emri düzenlenmiştir" bilgisine yer verildi.
Sedat Peker yakalama kararına ne dedi?
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, hakkında yakalama kararına ilişkin ne söyleyeceği merak ediliyor. Sedat Peker’in yakalama kararına ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Sedat Peker'in son paylaşımı Defne Samyeli hakkında olmuştu.