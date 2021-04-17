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Gündem Sedat Peker operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Gündem

Sedat Peker operasyonunda 10 kişi tutuklandı

İstanbul polisi tarafından Sedat Peker grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 05:32:00 - 2021-04-17 05:41:06
Sedat Peker operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sedat Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlenmişti. Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

32 şüpheli savcılıktan serbest

Şüphelilerden 32'si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 17 şüpheli ise, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma', ‘suç örgütüne üye olma', ‘nitelikli yağma' gibi suçlardan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

10 şüpheli tutuklandı

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgu işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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