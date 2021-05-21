Sedat Peker ile gündeme gelen Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerin sicili kabarıkmış

Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in İnternet Haber Medya Grup Başkanı Özışık kardeşlere ilişkin yayınladığı videonun ardından Hadi Özışık ve Süleyman Özışık kardeşlere tepkiler çığ gibi büyüdü.

Akit Tv'de akşam bültenini sunan Muharrem Coşkun, Özışık kardeşlerin geçmişte hedef aldığı isimleri açıkladı.

Muharrem Coşkun yaptığı açıklamada, "Hepimiz şunu bilmek zorundayız. Cemil Çiçek geçenlerde, ‘Sedat Peker’in anlattıklarının yüzde 1’i bile doğruysa durum vahim’ dedi.Birçok iddia var. Mühim olan şu, gerçektende bu manzara yeni Türkiye’ye yakışıyor mu? İlginçtir, gazeteci de var işin içerisinde. Olayda adı geçen Özışık kardeşlerin gazetecilik anlamında bir başarılarını görmediğimiz gibi, sürekli olarak güçlünün yanında olduklarını ve güce karşı eğildiklerini gördük. Normalde bir gazeteci soru sorar, kayıt alır. Ama burada bunu yapan Sedat Peker. Devamındaki süreçte Hadi Özışık kardeşlerin sadece Süleyman Soylu’dan değil, Türk halkından da özür dilemesi gerekiyor. Çünkü yaptıkları işin gazetecilikle bir bağlantısı yok. Utandım. Bu şahısları anlatmak için iki örnek vereceğim. Bu kardeşler İstanbul Sözleşmesi konusunda açıklamalar yapan Abdurrahman Dilipak’ı hedef göstermişlerdi. Yine Ayasofya İmamı’nı hedef almışlardı. Bu kardeşler maalesef iktidarın belediyelerinden, iktidarın nimetlerinden faydalandılar. Burada iktidarın kimlerle yol aldığını gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yola çıktılarımızı, yolda bulduklarımıza değişmeyeceğiz. Sonrasında yola katılan yalakalara da dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.