0553 313 94 23

Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı

Katıldığı bir açılışta halka silahlanma çağrısı yaptığı iddia edilen Sedat Peker hakkında "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarını işlediği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, takipsiz kararı verildi

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:16
Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı

İSTANBUL (AA) - Sedat Peker hakkında, Ataşehir'de katıldığı bir açılış sırasında yaptığı konuşmada, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarını işlediği gerekçesiyle başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen takipsizlik kararında, Ataşehir'de katıldığı bir açılışta yaptığı konuşmanın suç unsuru teşkil edebileceği gerekçesiyle Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Kararda savcılık ifadesine yer verilen Peker'in, açılışta çok sayıda kişi olduğunu ve o kişilerin kendisine çeşitli sorular yönelttiğini, bu sorulara kısmen cevap verdikten sonra açılışa katılanlara hitap etmesinin istendiğini ve söz konusu konuşmanın önceden hazırlanmış bir konuşma olmadığını söyleyerek, konuşma içeriğinde suç unsuru teşkil edecek bir şey bulunmadığını anlattığı belirtildi.

Kararda, Sedat Peker'in açılış programında yaptığı konuşmanın video kaydının tamamının alınarak görüntü ve ses tutanağı düzenlendiği aktarıldı.

Peker'in üzerine atılı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarının unsurlarının oluşmadığına işaret edilen kararda, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği bildirildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:16
  1. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Sedat Peker
  3. Soruşturma
  4. takipsizlik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kedilerin kaynar su dökülerek öldürüldüğü iddiası
    1. Kedilerin kaynar su dökülerek..
    2. Niğde’de yazlık elma pazarda..
    3. Başkan Pekyatırmacı’dan yaz kuran..
    4. İstanbul'da dehşete düşüren olay!..
    5. Feci kazada genç kız metrelerce..
    6. Down sendromlu genç kızın kına gecesi..
    7. "Yanıltıcı indirimler" mercek altında
    8. Ses kısıklığı gırtlak kanseri..
    9. Yunus Emre’nin cenazesi Adli Tıp’tan..
    10. Vasiyetinden bir hafta sonra trafik..
    11. Tartıştığı adamı kılıçla öldürdü!
    12. Maden göçüğü sonrası hayatını kaybeden..
    13. Gençler hobi bahçesinde toprakla..
    14. Spot piyasada elektrik fiyatları
    15. ’YES’ ile yüzde 100 garantili otogaz..
    16. Sahte kimlik ile yakalanan FETÖ..
    17. Sırt çantasından uyuşturucu çıktı
    18. Triatlon Balkan Şampiyonası heyecanı..
    19. Alanyasporlu fuybolcu Lokman Gör..
    20. KKTC'de "1 Ağustos Toplumsal Direniş..
    21. Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı
    22. Sedat Peker hakkında karar verildi!
    23. 201 Çift Daha Evlilik Okulu’ndan..
    24. Ulaş Zengin, Altay’a veda etti
    25. Halka hizmet etmeyen hastaneyi kapatan..
    26. MESKİ’den “can dostları unutmayalım”..
    27. Pütürge Belediyespor’dan 6 transfer..
    28. Beşiktaş istiyordu! Fenerbahçe işi..
    29. Çorum Valiliği’nden “yabancı..
    30. Balıkları tek tek elleriyle topladılar
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'