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Mahkemeden Sedat Peker için takipsizlik kararı!

Sedat Peker’in bir açılış sırasındaki konuşmasında halka silahlanma çağrısı yaptığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada mahkeme tarafından takipsizlik kararı verildi. Savcılık, Peker’in konuşmasındaki silahlanma çağrısının ruhsatlı silah vurgusu şeklinde yapılmış olduğunu ve bunun tüm vatandaşlar için yasal bir hak olduğunu gerekçe olarak gösterdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:16
Mahkemeden Sedat Peker için takipsizlik kararı!

İstanbul Ataşehir’de 3 Şubat 2019 tarihinde iş yerinin açılışında yaptığı konuşmasında halka silahlanma çağrısında bulunduğu iddia edilen Sedat Peker hakkında ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan takipsizlik kararında, basında yer alan haberler üzerine iş yerinin açılışı sırasında Sedat Peker’in yapmış olduğu konuşmada suç unsuru teşkil edeceği değerlendirilen hususlar bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Şüpheli Sedat Peker’in açılışta yaptığı konuşmada, “Silah iyi insanların elinde olduğu zaman bir sigortadır, güvencedir. Bu sebeple imkanı olan kardeşlerimiz mutlaka ruhsatlı silah alsınlar. Mutlaka ev tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar” dediği, konuşmasının devamında ise, “Bir de bize diyorlar ki, ‘siz kimsiniz, neden konuşuyorsunuz?’. Onlar bizim kim olduğumuzu bilmiyorlarsa ben söyleyeyim müsaadenizle. Biz bu vatanın delileriyiz kardeşlerim. Yetmedi, biz bu vatanın fedaileriyiz kardeşlerim. Bu vatanda herkes sussa da biz konuşacağız” şeklinde sözler söylediği belirtildi.

“Konuşmam suç unsuru teşkil etmiyor”

Peker’in savcılık tarafından alınan ifadesinde, “Olay günü ben açılış nedeniyle Ataşehir ilçesindeydim. Açılışa katıldığım sırada açılışa gelen ve beni tanıyıp tanımayan birçok kişinin sorularına muhatap oldum. Harici olarak açılışa katılan topluluğa konuşma yapmam istendi. Konuşma metnini önceden hazırlamış değilim, tamamen ani gelişen bir konuşmaydı. Konuşma içeriğinde suç unsuru teşkil edebilecek herhangi bir şey yoktur. Ben vatanını ve milletini seven birisi olarak ülkeme karşı tehlike unsuru olabileceğini düşündüğüm konularda sadece uyarılar yaptım” dediği vurgulandı.

Ruhsatlı silah vurgusu yaptığı gerekçesiyle takipsizlik

Takipsizlik kararında, Sedat Peker'in eyleminde ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ ve ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik’ suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtildi. Şüphelinin beyanındaki silahlanma çağrısının ruhsatlı silah vurgusu şeklinde yapılmış olması, bunun tüm vatandaşlar için yasal bir hak olması gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:16
  1. İstanbul
  2. Sedat Peker
  3. karar

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