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Sedat Peker hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti

Sedat Peker, kendisine ait internet sitesinde yazdığı bir yazıda "Barış için Akademisyenler İnisiyatifi" üyelerini tehdit ettiği iddiasıyla 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:54
Sedat Peker hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti

Anadolu Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz  sanık Peker katılmadı. Duruşmada, bazı müşteki akademisyenler ile taraf  avukatları hazır bulundu.

Müşteki avukatlarından Oya Meriç Eyüboğlu, sanık Peker'in üzerine  atılı suçların yasal unsurlarının oluştuğunu belirterek, "Böyle bir metne  dayanarak hiçbir kişi suç içeren açıklamalarda bulunamaz. Ben yargılamanın kolay  bir dava olmadığının farkındayım. Sizleri de anlıyorum. Davadan sonra adliye  önünde yaptığım açıklamalar nedeniyle tehdit edildim. Ancak biz sayın mahkemenin  hukuka uygun karar vereceği kanaatindeyiz. Sanık hakkındaki şikayetimiz devam  etmektedir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Bunun üzerine araya giren sanık Peker'in avukatı Turgay Özdoğan, "Neredeyse sizin yerinize kararı yazdıracak hakime hanım" diyerek müşteki  avukatına tepki gösterdi.

Taraf avukatları arasında yaşanan sözlü tartışma üzerine araya giren  mahkeme hakimi İmran Arık Özcan, "Kürsüde en fazla sesini yükseltebilecek  kişilerden biriyim. Ama taraflar 'Ben Türk yargısının önüne gittim. Beklediğim  karar çıkmadı ama sağlıklı bir yargılama oldu. En azından sağlıklı bir yargılama  yapılabildi.' diyebilsin. Hakimlik gerçekten zor bir meslek. Herkese söz hakkı  tanıyacağım." diyerek taraf avukatlarını sakinleştirdi.

Söz verilen müşteki akademisyenlerden Zeliha Gizem Sayın, hukukçu  akademisyen olduğunu belirterek, "Ben o imza listesinde varım. Gururla varım.  Meclis'e sunulan listede de ismim vardır. İyi ki öldürülmedik, iyi ki kanımızla  duş alınmadı." dedi.

Sanık Sedat Peker'in avukatı Turgay Özdoğan, "Müvekkilim yazısında  açıkça terör örgütlerini hedef almıştır. Yazı metninde de açıkça terör  örgütlerine destek veren kişilere yönelik devletin bekası aleyhine bu tutum ve davranışlara devam edilmesi halinde Türk halkının aynı şekilde hatta daha ağır  bir şekilde karşılık vereceğini belirtmiştir. Bu barış bildirgesine imza atan  akademisyenler ihraç edilmişlerdir. 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı  bildirgede açıkça terör eylemlerini gerçekleştiren kişilere destek verilmiştir." dedi.

Bu bildirgeyi imzalayan akademisyenler hakkında açılan davaların terör  mahkemelerinde görüldüğünü aktaran avukat Özdoğan, "Müvekkilim de bu bildirgeye  tepki olarak iddianameye konu metni kaleme almıştır. Bildirge tamamen bağımsız  olarak bu davanın dışında tutulamaz. İkisi birbirinden ayrı iki dava olarak  değerlendirilemez. Biz bu nedenle bildirgeye imza koyan akademisyenler hakkında  açılan ve terör mahkemelerinde görülmekte olan davaların celbini talep ediyoruz."  ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi Özcan, sanık Peker'in avukatınca yapılan bu talebi,  yargılaması yapılan dosya üzerinde esaslı bir etki yapmayacağı gerekçesiyle  reddetti.

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi İmran Arık Özcan, sanık Peker'in  üzerine atılı "tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarının unsurları oluşmadığı  gerekçesiyle beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 2016 yılı  Ocak ayı içinde çok sayıda akademisyenin imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti  Devleti'nin, PKK terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadele kapsamındaki  uygulamalara yönelik eleştiriler içeren, "Barış için akademisyenler bildirisi"  adlı bir bildiri yayımlandığı anlatılmıştı.

Sanık Peker'in de kendisine ait internet sitesinde bu bildiriyi  eleştiren bir yazı yayımladığı aktarılan iddianamede, bazı kişi ve kuruluşların  yazının suç teşkil ettiği gerekçesiyle ihbarda bulunduğu, bazı akademisyenlerin  de Peker'den şikayetçi olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, Peker'in "tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından 1  yıl 4,5 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 14:54
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