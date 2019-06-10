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Sedat Peker'den Binali Yıldırım açıklaması: Ciddi bir şanssızlık

Kendi blogunda gündemdeki konuları ele alan bir yazı yazan Sedat Peker, AK Parti'nin İBB adayı Binali Yıldırım'ın Başkan Erdoğan ve MHP tarafından destek görmesini çok büyük bir şans olarak yorumlarken, kendi taraftar gurubunun içindeymiş gibi görünen bir kesimden dolayı da Yıldırım'ın ciddi bir şanssızlık yaşadığını belirtti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:26
Sedat Peker'den Binali Yıldırım açıklaması: Ciddi bir şanssızlık

Gündemdeki İstanbul seçimlerine ilişkin kendi blog sayfasında bir yazı paylaşan Sedat Peker, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım'ın "en büyük şanssızlığı" dediği olayı dile getirdi.

Cumhur İttifakı’na hayatının sonuna kadar destek vereceğini açıklayan Peker, lüks nargile mekânlarına dikkati çeken Peker, kişisel blogunda şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanımız var gücüyle destek veriyor"

Uzunca bir süredir hepimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yoğunlaşmış durumdayız… Bütün herkes kendince bir fikir ortaya atıyor; "Şu adayı şunlar destekliyor, diğer adayı da şunlar destekliyor" diye yorumlarda bulunuyorlar.

Müsaade ederseniz ben, son günlerde sıkça düşündüğüm bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum… bence AK Parti adayı Sayın Binali Yıldırım’ın şansı, halkın büyük bir kesimi tarafından sevilen sayın Cumhurbaşkanımız’ın kendisine var gücüyle destek veriyor olması...

"Ciddi bir şanssızlık yaşıyor"

Ayrıca da Cumhur İttifakı’nı oluşturan diğer partinin yani Milliyetçi Hareket Partisi’nin var gücüyle sayın Binali Yıldırım için çalışmasıdır… ancak kendi taraftar gurubunun içindeymiş gibi görünen bir kesimden dolayı da maalesef ki kendisinin ciddi bir şanssızlık yaşadığını düşünüyorum.

"Neden fikir üretmiyoruz"

Hepimiz Binali Yıldırım bey kazanırsa, "Bir puanla mı kazanacak, yoksa yarım puanla mı?" diye yorum yaparken, aslında bizim unuttuğumuz çok önemli bir şey var! Milliyetçi muhafazakar seçmen kitlesinin Türkiye’deki oy karşılığı tarihin her döneminde en az % 70’e tekabül etmektedir. Bizler Cumhur İttifakı’nın seçimlerde aldığı % 52’lik oy oranını başarı olarak görürken (gerçekten başarıdır), geriye kalan % 18 oyun nasıl geri kazanılacağı konusunda acaba neden bir düşünce içine girip fikir üretmiyoruz!!!

"Rakı balık dedikodusunun etkisiyle AK Parti'ye yöneldiler"

Bence karşı tarafa kaptırılan bu % 18 oyun en büyük sebeplerinden bir tanesi şudur: Önceden halkın büyük çoğunluğunu oluşturan bölüm diğer partilere kızarken, ‘’Bunlar her gün boğazda balık yiyip, rakı içip, her seferinde bir asgari ücret maaşı kadar hesap ödüyorlar’’ diye isyan ediyorlardı… Sırf rakı balık muhabbetinin, daha doğrusu dedikodusunun etkisiyle AK Parti’ye yönelen oylar çok artmıştı.

"Müsrifliği ve lükse düşkünlüğü konuşuluyor"

Maalesef şu anda halkın büyük çoğunluğunu oluşturan kesiminin sohbetinde boğazdaki açılan lüks nargile salonlarında oturup keyif yapan ve oralarda bir günde bir asgari ücretlinin maaşını hesap olarak ödeyen, kendini dindar olarak tanımlayan kişilerin müsrifliği ve lükse düşkünlüğü konuşuluyor.

"FETÖ’nün, PKK’nın desteklediği başkan adaylarını yenebiliriz"

Cumhur ittifakı’nı hayatımın sonuna kadar desteklemek konusunda kararlıyım... Yüce Allah’ın izniyle bu söylediklerim Cumhur İttifakı’na oy veren bir vatandaş olarak sadece dostane yönde tavsiyelerimdir... Seçimlerde emperyalist güçlerin, FETÖ’nün, PKK’nın desteklediği belediye başkan adaylarını yenebiliriz ancak yukarıdaki satırlarımda anlattığım konulara hassasiyet gösterilmezse, halkın çoğunluğunun ağzında olan boğazlardaki nargile salonlarında ödenen hesaplar ve lüksün konuşulduğu dedikoduları yenebilmemiz gerçekten mümkün olmayacaktır…

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:26
  1. İstanbul seçimleri
  2. Sedat Peker
  3. Cumhur İttifakı
  4. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım
  5. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  6. AK Parti adayı Binali Yıldırım
  7. Milliyetçi Hareket Partisi
  8. Binali Yıldırım
  9. Milliyetçi muhafazakar seçmen
  10. rakı balık muhabbeti
  11. nargile salonları
  12. FETÖ
  13. PKK

YORUM YAZ

  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili26 dk önce
    Binali Yıldırım2ın en büyük şanssızlığı, MHP gibi kemalist ve milliyetçi bir partinin işin içine karışmasıdır. 25 yıldır tek başına kazanırken, kemalist MHP işin içine

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