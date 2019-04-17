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Seçim 2019 Sayfası

Sedat Çelik Başkan Yardımcısı oldu

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, meclis üyesi Sedat Çelik’i başkan yardımcılığına atadı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 14:59
Sedat Çelik Başkan Yardımcısı oldu

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, meclis üyesi Sedat Çelik’i başkan yardımcılığına atadı.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, meclis üyesi Sedat Çelik’i başkan yardımcılığına atadı. AK Partili belediye meclis üyesi Sedat Çelik, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından başkan yardımcılığına atandı. 1968 Gebze doğumlu olan Sedat Çelik, evli ve iki çocuk babası. Sedat Çelik, Anadolu Üniversitesi İşletme fakültesi mezunu. Görevlendirme tebliğini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den alan Çelik, “Gebze’miz için başkanımızla birlikte omuz omuza hizmet üreteceğiz” dedi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, başkan yardımcısı Sedat Çelik’e yeni görevinde başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 14:59
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