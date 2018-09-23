0553 313 94 23

Sedanur'un otopsisinde kahreden gelişme!

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül’de kaybolduktan 7 gün sonra dün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel’in otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı. Cinayete kurban gittiği kesinleşen Sedanur’un ölüm nedeni, organlarından alınan örneklerle kesinleştirilecek.

23 Eylül 2018 Pazar 13:26
Sedanur'un otopsisinde kahreden gelişme!

Kağızman’a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur, 16 Eyül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur’dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aradı, ancak sonuç alınamadı.

Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu’nun 3’üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel’in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne ait kadavra arama köpeği ’Obert’ ve iz takip köpeği ’Calisto da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur’a ulaşamadı.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, dün sabah saatlerinde köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, minik Sedanur’un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu. Öldürüldükten sonra üzeri taşlarla kapatılan Sedanur Güzel’in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

TECAVÜZ BULGUSU BULUNDU

Kaybolduğu ilk günlerde öldüğü tahmin edilen Sedanur Güzel’in cesedinde sıcak ve havasız ortam nedeniyle kurtlanma oluştuğu belirlendi. Morarma kurtlanma nedeniyle vücuttaki darp izlerini tanımlayamayan uzmanlar, Sedanur Güzel’in öldürüldüğünün kesin olduğu yönünde görüş bildirdi. Yine morarma kurtlanma nedeniyle kesin ölüm nedenini belirleyemeyen uzmanlar, kan, DNA ve iç organlarından örnekler aldı. Tecavüz bulgusuna da rastlayan uzmanlar, aldığı örneklerle bunu da kesinleştirecek.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 13:26
  1. Erzurum
  2. Kağızman
  3. kayıp çocuk
  4. sedanur
  5. Tecavüz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık Sözcüsü: Kara kutuya açıldı sorumlu İsrail!
    1. Bakanlık Sözcüsü: Kara kutuya açıldı..
    2. Son anket açıklandı: Macron gidici!
    3. İran, Birleşik Arap Emirlikleri..
    4. Kahramanların parolası: Başarmadan..
    5. Azerbaycanlı iş adamı İsmailov'un..
    6. Rusya'dan İsrail çıkışı: Emsal teşkil..
    7. Düzce'de tek seferde 30 ton palamutla..
    8. Irak'ta Cumhurbaşkanlığı adaylığına..
    9. Meclis Başkanı Yıldırım'dan af..
    10. Sedanur'un otopsisinde kahreden gelişme!
    11. Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 kişi..
    12. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo ile..
    13. Bodrum'da tekne battı: 1 kişi öldü, 16..
    14. Kanarya'nın maçına scout yağmuru
    15. Çanakkale sen kutsal tepesin...
    16. Dâvâya sahip çıkma vakti!
    17. Denizde can pazarı yaşanırken,..
    18. Adaylarını kasımda açıklayacaklarmış!..
    19. Sabiha Gökçen’in metrosu devletten
    20. TEM Otoyolu'nda lüks araçla koltuk..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı