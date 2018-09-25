Sedanur'un katili bulundu mu? Sedanur’u Ertan Bozkurt mu öldürdü? 

Sedanur Güzel, Kars’ta kaybolduktan sonra ölü olarak bulunmuştu. 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölümüne ilişkin ilk bulgular cinsel istismara uğradığı yönünde. Kesin sonuçlar ise Erzurum Adli Tıp Kurumunda gelecek sonuçlarla netlik kazanacak. Peki Sedanur’u son göre cezaevi firarisi Ertan Bozkurt mü öldürdü? Ertan Bozkurt kimdir?

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan Sedanur Güzel bir hafta boyunca köyün her yerinde aranmıştı. Annesi kızının sonunun Leyla ve Eylül gibi olmasından korkuyordu. Korktuğu da oldu. Sedanur öldürülmüş olarak bulundu. Cesedi korkunç bir haldeydi : Sedanur'un cansız bedenini bulan ekipler böyle bir vahşeti daha önce görmediklerini belirterek şunları anlattılar: "Bir taş var taşın alt tarafına koymuş, üzerine taşlar yığarak kapatmaya çalışmış. Kokudan dolayı ortaya çıkmış. Öyle ki ceset kurumuştu. Bir taşa bir oduna dokunursun ya öyleydi. Sedanur kuş gibi hafif olmuştu. Böyle bir vahşet olamaz. Anlatamıyorum, taşların arasına koymuş. Böyle bir vicdan olamaz".

SEDANUR'U ERTAN BOZKURT MU ÖLDÜRDÜ?

Sedanur Güzel'in kaybolmasıyla ilgili şu anda sadece bir kişi tutuklu. O kişi de cezaevi firarisi olan Ertan Bozkurt. Sedanur'u son gören kişi de yine o. Sabıkası hayli kabarık olan Ertan Bozkurt'un cep telefonundan da cinsel içerikli görüntüler çıktı. Sabıkası hayli kabarık olan Ertan Bozkurt'un cep telefonundan da cinsel içerikli görüntüler çıktı. Facebook hesabı ise sapkın cinsel eğilimleri olduğunu ortaya koydu. Ertan Bozkurt'un takip ettiği hesaplar erkek erkeğe ilişki de dahil hard porno hesaplarını içeriyor. Ertan Bozkurt sahte kimlikle firariyken Sedanur Güzel'in kaybolmasıyla ilgili ATV'de Müge Anlı'nın programına bile çıktı. Sedanur'u son gören kişi olarak konuşan Ertan Bozkurt küçük kızı arama çalışmalarına da katılmış hatta babasına kızının kayıp olduğunu cep telefonu ile arayıp haber vermişti.

ERTAN BOZKURT’UN SABIKASI BİR HAYLİ KABARIK

Sedanur'un katil zanlısı olma ihtimali yüksek olan Ertan Bozkurt'un 5 suçtan sabıkası var. Sabıka kaydındaki suçlar şu şekilde sıralanıyor:

-Adam öldürmeye teşebbüs

-Kasten yaralama

-Ruhsatsız silah bulundurma

-Kız kaçırma

-Hırsızlık