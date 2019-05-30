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Sedanur davasında ilk duruşma Yozgat’ta görüldü

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel’i öldürdükleri DNA incelemesiyle ortaya çıkan 3 sanığın duruşması güvenlik nedeniyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:29
Sedanur davasında ilk duruşma Yozgat’ta görüldü

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel’i öldürdükleri DNA incelemesiyle ortaya çıkan 3 sanığın duruşması güvenlik nedeniyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.


Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar Ertan B.(36), Ahmet B.(33) ve Himmet U.(46) tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 nolu T tipi ceza evinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıktı. Sanıklar ‘kasten öldürme’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan yargılandı.


Duruşmada ifadesi alınan sanıklardan Himmet U. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek savunmasında olayla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Himmet U. yaptığı savunmada “Suçlamayı kabul etmiyorum, olayla hiçbir ilgim alakam yok. Beni bu davanın içine çekmek istiyorlar. Ertan B. ve Ahmet B. bana iftira atıyor. Beratımı, tahliyemi istiyorum. Bu işin içinde bulunmadım. Aile ile aramızda hiçbir husumet yoktur. Ben kimsenin kanına girecek, canını yakacak bir insan değilim” diyerek kendini savundu.


Diğer sanık Ertan B. ise “Olay günü Himmet U. ’kek var çay yaptım gelin içelim’ dedi.Biz de Ahmet B. ile birlikte Himmet U.’nun davetini kabul ettik çay içmeye gittik. Sedanur da Himmet U.’nun evinin yakınındaki erik bahçesinde erik topluyordu. Himmet U. Sedanur’u da çağırmamızı istedi, biz de Sedanur’u çağırdık. Sedanur bize erik getirdi oda bizimle çay içti. Biz Ahmet B. ile daha sonra oradan ayrıldık. Sedanur kaybolduktan sonra bunu ‘Himmet U. bana iftira atar’ diye jandarmaya söylemedim. Ben cezaevinde yatan bir kişi olarak o suçun ne olduğunu biliyorum. Bana iftira atıyorlar, ben suçsuzum" diye konuştu.


Sanıklardan Ahmet B.de duruşmada tutarsız ifadeler vererek akli dengesinin yerinde olmadığını ve raporunun bulunduğunu ifade etti. Ahmet B. daha önce karakol ve savcılıkta verdiği ifadeleri kabul etti.


Duruşmaya Kağızman Adliyesinden SEGBİS ile tanık olarak katılan Sedanur’un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel ise sanıklardan Ertan B. ve Ahmet B.’den şikayetçi olduklarını söyleyerek Himmet U’nun olayla ilgili alakasının olmadığını ifade etti. Sedanur’un annesi Handan Güzel, sanıkların en ağır bir şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.


Duruşmada dinlenen sanık ve tanıkların ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 13 Eylül’e erteledi.Mahkeme başkanı tutuklu sanıklardan Ahmet B.’nin cezai ehliyeti olup olmadığının belirlenmesi için ise İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor istedi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 19:29
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