"Seda Sayan annemlerin başörtüsünü zorla açtırdı"

"Mülayim" ismiyle tanınan Cengiz Çimen ve eşi Sibel Çimen bir TV programına katıldı. Burada, Cengiz Çimen'in bir dönem programlarında yer aldığı Seda Sayan'ın kendisini cuma namazına gittiği için işinden ettiğini iddia edildi.

Sayan'dan cevap

Canlı yayını izleyen Seda Sayan ise, Çimen'in sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Cengiz'in cuma namazına gittiği için stüdyoda olmamasına sinirlenerek işine son verdiğini iddia ettiği Seda Sayan, sosyal medya hesabından şu sözlerle sitem etti: "Namaz kıldı diye işten kovan da kovuldum diye ağlayan da namerttir"

"Annemlerin başörtüsünü açtırdılar"

Seda Sayan hakkında şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı. Bir takipçi, Seda Sayan hakkında "Yıllar önce akülü sandalye için gitmiştik. Annemlerin başörtülerini çıkarması gerektiğini söylediler.Böyle olacağını bilseydik hiç gitmezdik." iddiasında bulundu.

"YAZ ŞİMDİ BEKLİYORUM"

Seda Sayan hakkında ortaya atılan bu iddiaya sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından, "Bunu direkt Seda Sayan bize söyledi onun ağından duyduk diyebilir misin? Allah'tan korkmadan merak ediyorum yaz şimdi bekliyorum" diyerek tepki gösterdi.

"BANA SANDALYE VERECEKLER DİYE SAÇLARINI AÇTILAR"

Takipçi Sayan'ın sorusuna, "Kaç yaşında kadınlar bana sandalye verecekler diye saçlarını açtılar. Benim için travma oldu. Sizden mi çalıştığınız televizyondan mı siz açıklayacaksınız" dedi.

Ünlü şarkıcının yapılan yorumların ardından yapacağı açıklama merak konusu oldu.