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Biyografi Seda Ocak kimdir? Seda Ocak nereli mesleği ne?
Biyografi

Seda Ocak kimdir? Seda Ocak nereli mesleği ne?

Survivor All Star kadrosunda yarışan Seda Ocak, Yarışmacı 17 Mayıs günü yapılan ada konseyinde Survivor All Star'a veda eden isim oldu. Seda Ocak’ın elenmesi sonrası Seda Ocak kimdir? Seda Ocak nereli mesleği ne? soruları sorulur oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 14:23:00 - 2022-05-19 14:23:44
Seda Ocak kimdir? Seda Ocak nereli mesleği ne?

Survivor All Star kadrosunda yarışan Seda Ocak, Yarışmacı 17 Mayıs günü yapılan ada konseyinde Survivor All Star'a veda eden isim oldu. Seda Ocak’ın elenmesi sonrası Seda Ocak kimdir? Seda Ocak nereli mesleği ne? soruları sorulur oldu.  İşte Seda Ocak hayatı, biyografisi, özgeçmişi:

Seda Ocak kimdir?

Seda Ocak, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Anaokulu Öğretmenliği ve Spor Bilimleri Bölümünden mezun olarak tamamladı. 100 metre engelli branşında 10 yaşında ikizi Sema Aydemir ile birlikte spora başladı. 2003 yılında Balkan şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı ve aynı yıl evlenip çocuk sahibi oldu.

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