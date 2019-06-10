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Sed Caddesi’ne sıcak asfalt

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde Elekçi Deresi güzergahı olarak bilinen Sed Caddesi’nde 430 metre sıcak asfalt serimine başlandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:24
Sed Caddesi’ne sıcak asfalt

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde Elekçi Deresi güzergahı olarak bilinen Sed Caddesi’nde 430 metre sıcak asfalt serimine başlandı.


Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı içerisinde yer alan Sed Caddesi’nde sıcak asfalt dökümü işlemi devam ediyor. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay ile birlikte sıcak asfalt serimi yapılan alana giderek incelemelerde bulundular ve teknik ekip sorumlusundan bilgi aldılar.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sed Caddesi’nde sıcak asfalt serimi yapılan alanın 430 metre uzunluğunda olduğunu belirterek, "Bu güzergah Elekçi Deresi boyunca uzanmaktadır. Aynı zamanda bu cadde üzerinde 3 ayrı ilköğretim ve ortaöğretim kurumu bulunmaktadır. Dün ekipler tarafından mekanik malzeme serimi ile başlanılan çalışmalar bugün asfalt serimi ile devam etmektedir. Yarın itibariyle çalışmalar tamamlanacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:24
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