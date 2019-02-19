0553 313 94 23

Securitas'tan otel güvenliğine yeni çözümler

19 Şubat 2019 Salı 11:48
Securitas'tan otel güvenliğine yeni çözümler

İSTANBUL (AA) - Securitas, otelcilik sektörüne yönelik geliştirilen güvenlik uygulamalarına yenilerini eklerken, müşteri memnuniyetini de ön planda tutuyor.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, son dönemde yaşanan güvenlik hassasiyetleri, otel misafirlerinin konfor ve "güvenli otel sertifikası" arayışını artırdı.

Söz konusu sertifika, otel seçimlerinde belirleyici faktör haline gelirken, Securitas yetkilileri de bu kapsamda oteller için uyguladıkları birtakım özel uygulamalarını açıkladı.

Bu kapsamda Securitas, güvenli otel sertifikası verirken "otel sınırlarına gelen araçların fiziki ve elektronik kontrole tabi tutulması", "araç altı aramalarında arama cihazı ve görüntüleme sistemlerinin etkin kullanımı", "Araç Plaka Okuma Sistemleri'nin kullanılması", "misafir giriş noktalarında X-ray, kapı dedektörü, bomba iz dedektörlerinin bulundurulması" gibi noktalara dikkat ediyor.

Otellerin öncelikli riskleri arasında yer alan hırsızlık vakalarına karşı da teknoloji destekli birçok tedbir geliştiren Securitas, bu tedbirleri, otelcilik sektörüne sunduğu çözümlerin standart güvenlik uygulamaları içinde sunuyor.

Öte yandan, tüm otel kullanıcılarının hareketliliği bir giriş-çıkış otomasyonu tarafından kontrol edilirken, misafir odalarına geçişler enkoder sistemiyle kısıtlanıyor.

Hizmet personelinin anahtar kullanımını da elektronik olarak takip eden Securitas, otel güvenlik yöneticilerinin de her an erişebildiği internet tabanlı iş yönetim platformu sayesinde otelde yaşanan vakaları da anlık olarak izleyebiliyor ve ilave tedbirleri anında alabiliyor.


- Özel itfaiye hizmetleri ile oteller güvende

Securitas, oteller için itfaiye hizmetleri çözümü de sunuyor.

Otelcilik sektörünün önde gelen firmaları, tesis ve binalarının güvenlik hizmetlerine ek olarak itfaiye hizmeti aldıklarında ciddi tasarruf elde ediyor ve riskleri en doğru şekilde minimize ediyor.

Özel eğitimlerden geçirilen güvenlik elemanları, aynı zamanda itfaiye yardımcı elemanı olarak kullanılırken, böylece hem özel itfaiye hizmetlerinde tasarruflar sağlanıyor hem de müşterilerin konforlu bir deneyim elde etmesi garanti altına alınıyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:48
  1. otel sektörü
  2. Securitas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında bir etkinlikte yaptığı konuşmayla ilgili iki ayrı suçtan soruşturma başlattı
    1. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş..
    2. Kiev’de İkinci Dünya Savaşı’na ait..
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. Coşkun Demirbakan kimdir nerelidir?
    5. Saadet Partisi 3 büyükşehir adayını..
    6. 2 çocuk annesi 12. kattan düştü
    7. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM..
    8. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan yurt..
    9. Burun estetiğinin önemli kriterlerine..
    10. (Özel) Şaşkın hırsız çaldığı ürünleri..
    11. Karabük’ten 100 kişilik TTK için bin..
    12. Çankaya Belediyesi ’Plant Ödülü’ne..
    13. Honda, İngiltere ve Türkiye'deki Civic..
    14. Bakan Murat Kurum imzasıyla, en riskli..
    15. Ahşap oyuncak yapımı eğitimi başladı
    16. Millet sizi kuyruğunuzdan tanır
    17. Köprü geçiş cezası nasıl geri alınır?..
    18. Suudi Arabistan: "Hindistan-Pakistan..
    19. Zihni Şahin’den uluslararası vizyon
    20. Akşehir Belediyesine bir ödül daha
    21. Honda küresel üretim ağını yeniden..
    22. Netanyahu'nun yanına oturdu! Ülke..
    23. Sarıoğlan Belediyesi’nde yüz güldüren..
    24. Şanlıurfa’da 261 kelaynak doğaya..
    25. Düzce’de hastanede hal hatır ekibi iş..
    26. Mısır’da 16 terörist öldürüldü
    27. TFF 1.Lig ekibinde flaş ayrılık!..
    28. "Rusya Suriye'de İran ile ortak ancak..
    29. Diyarbakır’da ekonomi değerlendirme..
    30. Japonya Guaido’yu Venezuela’nın geçici..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun