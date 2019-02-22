0553 313 94 23

Securitas Trakya'da büyüyor

Securitas, teknoloji odaklı Entegre Güvenlik Çözümleri ve İtfaiye Hizmetleri ile Trakya'da büyümeyi sürdürüyor- Securitas Batı Marmara Bölge Müdürü Ertaç Erden:- "Securitas olarak bölgenin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretiyoruz. Teknoloji etkin olarak kullandığımız Uzaktan İzleme Hizmetimiz ve Elektronik Güvenlik Çözümlerimiz optimum maliyetlerle etkin güvenlik sağlama konusunda sunduğu avantajlar nedeniyle büyük talep görüyor"

22 Şubat 2019 Cuma 10:23
Securitas Trakya'da büyüyor

İSTANBUL (AA) - Securitas, teknoloji odaklı Entegre Güvenlik Çözümleri ve İtfaiye Hizmetleri ile Trakya bölgesinde büyümeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Securitas, teknoloji odaklı Entegre Güvenlik Çözümleri ve İtfaiye Hizmetleri ile Trakya bölgesinde büyümeyi sürdürüyor. Şirket bölgede 5 ilde, toplam 220 hizmet noktası ve bin 800’ün üzerinde personel ile hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Batı Marmara Bölge Müdürü Ertaç Erden, bölgedeki büyümeye paralel olarak müşteri porföyünün her geçen gün büyüdüğüne dikkati çekerek, “Securitas olarak bölgenin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretiyoruz. Teknoloji etkin olarak kullandığımız Uzaktan İzleme Hizmetimiz ve Elektronik Güvenlik Çözümlerimiz optimum maliyetlerle etkin güvenlik sağlama konusunda sunduğu avantajlar nedeniyle büyük talep görüyor.” ifadelerini kullandı.

Artan personel maliyetleri nedeniyle güvenlik maliyetlerini düşüren Entegre Güvenlik Çözümleri’nin ilgi gördüğünü belirten Erden, “İtfaiye hizmetlerimiz çerçevesinde sunduğumuz Multi Rol görevlisi ve Acil Müdahele Timi gibi çözümler de Endüstriyel Tesislerde ve Organize Sanayi Bölgeleri’nde bir yangına ilk müdahale konusunda etkin çözümler sunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Entegre Güvenlik Çözümleri içerisinde yer alan Uzaktan İzleme Hizmetleri’nde mekanlar özel yazılımlı akıllı kameralar tarafından izleniyor. Bu özel kameralar sıra dışı bir durum tespit ettiğinde, tanımlanan senaryo gereği ilgili görüntüyü anında Securitas Uzaktan İzleme Merkezi’ne ulaştırıyor. Merkezdeki operatör de gerekli ihbarı ya da yönlendirmeyi yaparak olayı sonuçlandırıyor. Bu sayede gereksiz müdahale ortadan kalkarken, erken uyarı ile pek çok olay daha gerçekleşmeden önleniyor.

Örneğin yasak bir alana ya da tesise biri girdiğinde, meydanlarda sıra dışı bir kalabalık toplandığında, şüpheli bir paket tespit edildiğinde ya da aynı alanda sürekli dolaşan bir şüpheli görüldüğünde kamera anında fark ediyor ve görüntüyü merkeze iletiyor.

Özel kamera sistemleri ve video analiz yazılımları kullanılarak, bir imalat hattındaki ürün bozulmaları ve aksamaları tespit edilebiliyor, bir bölgeye, alana giren veya çıkan insanlar, araçlar sayılabiliyor, bir bölgeye bırakılan şüpheli cisimler veya eşyalar anında tespit edilebiliyor, bir süpermarketteki boşalan raflar, bir müzenin duvarından alınan çok değerli bir resim anında otomatik uyarılar ile belirlenebiliyor.

Söz konusu sistemin kullanım alanlarına ilişkin bazı örnekleri şöyle:

"Uzaktan Alarm Doğrulama, Securitas Uzaktan İzleme Merkezi’ne gelen bir alarmın gerçekliğini, mevcut kamera sistemine uzaktan bağlanarak doğrulayabilir. Bu sayede güvenlik görevlilerinin yanlış alarmlara müdahale etmeleri engellenir, uzaktan anons imkanı ile suç gerçekleşmeden suçluyu caydırma imkanı doğar. Uzaktan Refakat, Securitas Uzaktan İzleme Merkezi'ndeki operatörler, yalnız çalışan insanlara uzaktan refakat hizmeti verebilir. Güven içinde işlerini yapmalarını, geç saatlerde işyerlerini güvenli bir biçimde terk etmelerini, çok değerli bir eşyayı, ürünü, malı güvenli bir biçimde adrese teslim etmelerini, kamera görüntüleri ile uzaktan onlara eşlik ederek sağlayabilirler. Sanal Devriye, işyerinin, binanın, tesisin kamera sistemlerine internet üzerinden erişerek, devriye hizmetini uzaktan gerçekleştirmektir. Özellikle güvenlik zafiyeti olan yerlerin daha az riskle korunmasını sağlar.

Uzaktan Çevre Koruma, tesis ve bina çevrelerine ve giriş noktalarına kurulan akıllı kamera sistemleri ile alarm sistemi gibi hareket edebilir. Herhangi bir ihlal anında (izinsiz bir bölgeye giriş, uzun süreli bekleme, yanlış park gibi), ilgili alarm görüntüsü Securitas Uzaktan İzleme Merkezi’ne ulaşır ve operatörler tarafından etkili ve erken müdahale imkanı yaratılmış olur. Yoğunluk Tespiti, özellikle toplumsal olaylar ve statlarda kullanılabilecek bu sistemde, belli bir bölgede kalabalığın sıra dışı toplandığı fark edildiğinde, sistem bu uyarıyı Merkez’e iletiyor. Yoğunluk tespiti, süpermarketlerde yeni kasa açma ihtiyacını önceden haber vermek için de kullanılabiliyor. Uzaktan Giriş-Çıkış Yönetimi, İşyeri, tesis ve binalara yapılan giriş-çıkışlar Securitas Uzaktan İzleme Merkezi'ndeki operatörler tarafından uzaktan yönetilebilir. Kullanılan erişim kontrol ve kamera sistemleri sayesinde, daha az insan gücü ile daha ekonomik ve etkili çözüm imkanları yaratmak mümkündür."

Telekomünikasyondan finansa, havacılıktan madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel tesislere kadar 21 segmente özel güvenlik çözümleri sunan Securitas Türkiye, 75 ilde, 11 Bölge Müdürlüğü’nde, 70 Şube Müdürlüğü ile 3 bin 400 hizmet noktasında yaklaşık 20 bin çalışanı ile 900’ün üzerinde farklı projede hizmet veriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:23
  1. Securitas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş çürükleri ölümcül olabiliyor
    1. Diş çürükleri ölümcül olabiliyor
    2. "2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri"..
    3. Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    4. Karma el sanatları sergisi düzenlenen..
    5. Kocaeli’de 16 FETÖ/PDY şüphelisi..
    6. Bakan açıkladı: O borçlar..
    7. Cumhur İttifakı Salihli’de tam kadro..
    8. Türel: “Meltem Pazarı’nı yakışır hale..
    9. Bayburt Valiliğinden "İstiklal Marşı"..
    10. Japon uzay aracı Ryugu astreoridine..
    11. Cumhur’un ateşi Bandırma’da yandı
    12. Pegasus’un dijital dönüşümüne 2 ödül
    13. Siber polisi banka müşterilerini..
    14. İsrail Ay’a uzay aracı gönderdi
    15. Mardin, genç yapımcıların gözdesi oldu
    16. Soylu: Ülkelerinin duymaktan bile..
    17. TCMB'den döviz depo ihalesi
    18. Sektörel güven endeksleri açıkladı
    19. Çin Zulmüne karşı Türk Ocakları’ndan..
    20. Borsa güne yükselişle başladı
    21. Reel kesim güven endeksi Şubat arttı
    22. Çiftçinin tarımsal kredi borçları..
    23. Reyhanlı katliamının firari sanığı..
    24. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    25. Çiftçi borçları yapılandırma 2019
    26. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    27. Kasımpaşa, Alanyaspor deplasmanında
    28. Van’da ‘şiir okuma’ yarışması
    29. Diyarbakır’da bir markette hırsızlık
    30. AK Partili kadınlar ev ziyaretleri..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...