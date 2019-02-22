Securitas Trakya'da büyümeye devam ediyor

Securitas, teknoloji odaklı Entegre Güvenlik Çözümleri ve İtfaiye Hizmetleri ile Trakya bölgesinde büyümeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Securitas, teknoloji odaklı Entegre Güvenlik Çözümleri ve İtfaiye Hizmetleri ile Trakya bölgesinde büyümeyi sürdürüyor. Şirket bölgede 5 ilde, toplam 220 hizmet noktası ve bin 800’ün üzerinde personel ile hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Batı Marmara Bölge Müdürü Ertaç Erden, bölgedeki büyümeye paralel olarak müşteri porföyünün her geçen gün büyüdüğüne dikkati çekerek, “Securitas olarak bölgenin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretiyoruz. Teknoloji etkin olarak kullandığımız Uzaktan İzleme Hizmetimiz ve Elektronik Güvenlik Çözümlerimiz optimum maliyetlerle etkin güvenlik sağlama konusunda sunduğu avantajlar nedeniyle büyük talep görüyor.” ifadelerini kullandı.

Artan personel maliyetleri nedeniyle güvenlik maliyetlerini düşüren Entegre Güvenlik Çözümleri’nin ilgi gördüğünü belirten Erden, “İtfaiye hizmetlerimiz çerçevesinde sunduğumuz Multi Rol görevlisi ve Acil Müdahele Timi gibi çözümler de Endüstriyel Tesislerde ve Organize Sanayi Bölgeleri’nde bir yangına ilk müdahale konusunda etkin çözümler sunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Entegre Güvenlik Çözümleri içerisinde yer alan Uzaktan İzleme Hizmetleri’nde mekanlar özel yazılımlı akıllı kameralar tarafından izleniyor. Bu özel kameralar sıra dışı bir durum tespit ettiğinde, tanımlanan senaryo gereği ilgili görüntüyü anında Securitas Uzaktan İzleme Merkezi’ne ulaştırıyor. Merkezdeki operatör de gerekli ihbarı ya da yönlendirmeyi yaparak olayı sonuçlandırıyor. Bu sayede gereksiz müdahale ortadan kalkarken, erken uyarı ile pek çok olay daha gerçekleşmeden önleniyor.

Örneğin yasak bir alana ya da tesise biri girdiğinde, meydanlarda sıra dışı bir kalabalık toplandığında, şüpheli bir paket tespit edildiğinde ya da aynı alanda sürekli dolaşan bir şüpheli görüldüğünde kamera anında fark ediyor ve görüntüyü merkeze iletiyor.

Özel kamera sistemleri ve video analiz yazılımları kullanılarak, bir imalat hattındaki ürün bozulmaları ve aksamaları tespit edilebiliyor, bir bölgeye, alana giren veya çıkan insanlar, araçlar sayılabiliyor, bir bölgeye bırakılan şüpheli cisimler veya eşyalar anında tespit edilebiliyor, bir süpermarketteki boşalan raflar, bir müzenin duvarından alınan çok değerli bir resim anında otomatik uyarılar ile belirlenebiliyor.

Söz konusu sistemin kullanım alanlarına ilişkin bazı örnekleri şöyle:

"Uzaktan Alarm Doğrulama, Securitas Uzaktan İzleme Merkezi’ne gelen bir alarmın gerçekliğini, mevcut kamera sistemine uzaktan bağlanarak doğrulayabilir. Bu sayede güvenlik görevlilerinin yanlış alarmlara müdahale etmeleri engellenir, uzaktan anons imkanı ile suç gerçekleşmeden suçluyu caydırma imkanı doğar. Uzaktan Refakat, Securitas Uzaktan İzleme Merkezi'ndeki operatörler, yalnız çalışan insanlara uzaktan refakat hizmeti verebilir. Güven içinde işlerini yapmalarını, geç saatlerde işyerlerini güvenli bir biçimde terk etmelerini, çok değerli bir eşyayı, ürünü, malı güvenli bir biçimde adrese teslim etmelerini, kamera görüntüleri ile uzaktan onlara eşlik ederek sağlayabilirler. Sanal Devriye, işyerinin, binanın, tesisin kamera sistemlerine internet üzerinden erişerek, devriye hizmetini uzaktan gerçekleştirmektir. Özellikle güvenlik zafiyeti olan yerlerin daha az riskle korunmasını sağlar.

Uzaktan Çevre Koruma, tesis ve bina çevrelerine ve giriş noktalarına kurulan akıllı kamera sistemleri ile alarm sistemi gibi hareket edebilir. Herhangi bir ihlal anında (izinsiz bir bölgeye giriş, uzun süreli bekleme, yanlış park gibi), ilgili alarm görüntüsü Securitas Uzaktan İzleme Merkezi’ne ulaşır ve operatörler tarafından etkili ve erken müdahale imkanı yaratılmış olur. Yoğunluk Tespiti, özellikle toplumsal olaylar ve statlarda kullanılabilecek bu sistemde, belli bir bölgede kalabalığın sıra dışı toplandığı fark edildiğinde, sistem bu uyarıyı Merkez’e iletiyor. Yoğunluk tespiti, süpermarketlerde yeni kasa açma ihtiyacını önceden haber vermek için de kullanılabiliyor. Uzaktan Giriş-Çıkış Yönetimi, İşyeri, tesis ve binalara yapılan giriş-çıkışlar Securitas Uzaktan İzleme Merkezi'ndeki operatörler tarafından uzaktan yönetilebilir. Kullanılan erişim kontrol ve kamera sistemleri sayesinde, daha az insan gücü ile daha ekonomik ve etkili çözüm imkanları yaratmak mümkündür."

Telekomünikasyondan finansa, havacılıktan madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel tesislere kadar 21 segmente özel güvenlik çözümleri sunan Securitas Türkiye, 75 ilde, 11 Bölge Müdürlüğü’nde, 70 Şube Müdürlüğü ile 3 bin 400 hizmet noktasında yaklaşık 20 bin çalışanı ile 900’ün üzerinde farklı projede hizmet veriyor.