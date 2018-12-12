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Securitas IK uygulamalarıyla fark yaratıyor

Securitas IK Direktörü Ebru Gültekin:-"Securitas tüm çalışanlarının kişisel gelişimlerine olanak sağlayan, sürekli öğrenen ve öğreten bir organizasyondur"

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:00
Securitas IK uygulamalarıyla fark yaratıyor

İSTANBUL (AA) - Securitas IK Direktörü Ebru Gültekin, Adana’da düzenlenen 2. İnsan Kaynakları Zirvesi’nde farkı insan yaratır” başlığı altında şirket bünyesinde gerçekleştirdikleri yenilikçi uygulamaları anlattı.

Securitas açıklamasına göre, "Securitas Çalışanlarıdır" mottosuyla insan kaynakları stratejisine yön veren Securitas Türkiye, açık ve şeffaf yönetim politikasıyla çalışanlarına fırsat eşitliği ve kendilerini geliştirme imkanı sunuyor.

75 ilde, 800 farklı projede 2900 hizmet noktasında yaklaşık 20.000 çalışanı ile güvenlik hizmeti sunan Securitas Türkiye, güvenlik sektöründe sürdürülebilir iş gücüne yönelik birbirinden önemli projeleri hayata geçiriyor.

Securitas idari kadrosunun yüzde 30’unun güvenlik görevliliğinden gelen çalışanlardan oluştuğuna dikkati çeken Gültekin, şunları kaydetti:

"Securitas, tüm çalışanlarının kişisel gelişimlerine olanak sağlayan, sürekli öğrenen ve öğreten bir organizasyondur. Bu nedenle çalışanlarımızın gelişimi için eğitimler bizim için büyük önem taşıyor. Her bir çalışana ortalama 100 saat sınıf eğitimi, yine ortalama 700 dakikalık uzaktan eğitim veriyoruz. Tüm idari ve saha çalışanlarımızın bir araya gelebilmesi amacı ile hayata geçirdiğimiz Securitas Çalışan Portal’ı üzerinden online eğitimlerimizi saha ve idari kadrodaki çalışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda tamamen içeriden beslenen içeriklerle tasarlıyoruz. Çalışanlarımızın mesleki açıdan kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine yönelik olarak da her yıl gerçekleştirdiğimiz buluşmalar mevcut. Ayrıca gelecek nesil şube staj programı, bağlılık ve tutundurma faaliyetleri, Securitas Çalışanları Vakfı, şikayet yönetimi, çalışan anketi ve çeşitli ödüller de IK politikamız dahilinde."

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 13:00
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