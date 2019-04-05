0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Seçmenler muhtar için lokma döktü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde seçmenler muhtarları için lokma döktü.

05 Nisan 2019 Cuma 18:56
Seçmenler muhtar için lokma döktü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde seçmenler muhtarları için lokma döktü.


15 yıldır Halitpaşa Mahallesi Muhtarlığı görevini sürdürenSelma Yarar’ı yeniden seçen kadınlar, muhtarlık önünde lokma döktü. Selma Yarar, “Sevgili mahallemde 15 sene muhtar olarak hizmet vermenin gururuyla bir dönem daha mahalleme hizmet etmek beni daha da onurlandırdı. Başta her zaman yanımda olan eşime, emeklerini esirgemeyen âzâlarıma, arkadaşlarıma ve bugün lokma döktürerek beni çok duygulandıran mahallemin kadınlarına teşekkür ederim” diyerek duygularını dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 18:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın görevi devraldı
    1. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın..
    2. Antalya'daki yasa dışı bahis operasyonu
    3. TOKİ kura sonuçları son dakika ne..
    4. Mazbatayı aldı, 40 kol davul zurnayla..
    5. Seçmenler muhtar için lokma döktü
    6. AÜ ile PTT arasında iş birliği protokolü
    7. Çocuklar yesin diye zeytini kuruttular
    8. Anadolu Jet, KKTC’den İzmir, Adana,..
    9. Erkek Milli Boks Takımı Sırbistan'a..
    10. Ereğli’nin 5 mahalle, 34 köyünde..
    11. Belde başkanları mazbatalarını aldı
    12. Malatya’da 2 kişinin öldüğü seçim..
    13. Çan Belediyesinde devir teslim
    14. Uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. Bursa trafiğine fetih yürüyüşü..
    17. Öldürülen şahsın ailesinden sağduyu..
    18. Battalgazi Belediyesinde devir teslim..
    19. Köyün gençleri ve öğrenciler okul..
    20. Bursa'da seçim sonuçlarına itirazlar
    21. Aliağa’da Hacı Tahir Şimşek Camii’nin..
    22. Dolandırıcılara 20 bin TL ve 4..
    23. Erzurum'da 7 ilçede seçimlere yapılan..
    24. Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü
    25. Nizip’te sahte muayenehaneye..
    26. Bitlis'te şüpheli paket alarmı!..
    27. 152 yıllık belediyenin ilk kadın..
    28. Potada Bursaspor, Süper Lig'de
    29. Çocukların ateşle oyunu yangınla bitti
    30. Antalya'da FETÖ bahanesiyle..
    YSK'dan flaş Yalova kararı! Yeniden sayım yapılmayacak
    YSK'dan flaş Yalova kararı! Yeniden sayım yapılmayacak
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    Bekir Coşkun'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 'Ya bunları yaparsın ya da...'
    Bekir Coşkun'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 'Ya bunları yaparsın ya da...'
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    5 Nisan 2019
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor