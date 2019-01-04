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Seçmen listesi askıya çıktı mı 2019 yerel seçim

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ederken diğer yandan da Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işliyor. YSK, 2019 yerel seçimi için seçmen askı listesi 4 Ocak itibariyle muhtarlıklarda askıya çıktı. Seçmen askı listeleri 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak.

04 Ocak 2019 Cuma 09:55
Seçmen listesi askıya çıktı mı 2019 yerel seçim

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ederken diğer yandan da Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işliyor. YSK, 2019 yerel seçimi için seçmen askı listesi 4 Ocak itibariyle muhtarlıklarda askıya çıktı. Seçmen askı listeleri 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak.

YSK'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçim takvimi işliyor. Buna göre, adres değişikliğinde bulunmak isteyen seçmenlerin ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurarak nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

Öğrenciler bulundukları illerden oy kullanabilecek

Öğrenim gördükleri yerlerde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve kaldıkları yurt müdürlüğünden de yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgelerle bağlı bulundukları okul ve yurtların ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri halinde bulundukları yerden oy kullanabilecek.

Seçimlere girecek partiler hangileri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerine katılabilecek partileri açıkladı. Buna göre seçimde yer alacak partiler şöyle: 

AK Parti 

Bağımsız Türkiye Partisi

BBP

CHP

Demokrat Parti 

DSP

HDP

Hür Dava Partisi 

İYİ Parti 

MHP 

Saadet Partisi 

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi  

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 09:55
  1. Seçmen listesi askıya çıktı mı? 2019 yerel seçim
  2. seçmen listesi muhtarlıklar

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