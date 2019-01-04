Seçmen listesi askıya çıktı mı 2019 seçmen listesi askıda seçmen listesi sorgula

31 Mart 2019 günü yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı. Peki seçmen listeleri belli oldu mu? Oy kullanacak vatandaşlar Seyyar sandık başvurusu nasıl yapılacak? Öğrenciler nasıl oy kullanacak? Kim nerede oyunu kullanacak? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte detayları...

Belirlenen seçim takvimine göre seçmen listeleri mahalle muhtarlıklarında askıya alındı. 17 Ocak’a kadar askıda kalacak. Seçmen listeleri askıya çıkarıldı! www.ysk.gov.tr adresinden veya mahalle muhtarlıklarından sorgulama yapılabilecek.

Seçmen listeleri için tıklayınız.

Seçim takvimine göre, seçime katılabilecek siyasi partiler ilan edildi. Muhtarlık bölgesi askı listeleri bu sabah saat 08.00'den 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak. Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, bu süre içinde bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile muhtarlığa başvurması gerekecek.

Adres değişikliği olanlar ne yapmalı?

Adres değişikliğinde bulunmak isteyen seçmenlerin ise, nüfus müdürlüklerine elektrik, su, telefon doğalgaz gibi belgelerden birisiyle başvurması gerekiyor.

Öğrencilerin de, öğrenim gördükleri okuldan oranın öğrencisi olduklarına dair belge almaları yeterli olacak. Görme ve ortopedik engelliler de oylarını 75 yaş üstü seçmenler gibi giriş katlarında kullanacak

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri ise 27 Ocak'ta çekilecek kurayla belirlenecek.

Siyasi partiler aday listelerini 19 Şubat'ta seçim kurullarına verecek. Geçici aday listeleri 22 Şubat'ta, kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart'ta başlayacak. Seçim propagandası 30 Mart saat 18.00'de sona erecek.