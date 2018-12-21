Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? 2019 yerel seçim takvimi

Türkiye 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü de bu kez yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2019 yerel seçim için takvimi açıkladı. Buna göre, yerel seçim 2019 takviminin başlangıcı 1 Ocak 2019 olacak. Peki Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak?

Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) seçimle ilgili çalışmalar sürüyor. YSK tarafından hazırlanacak seçim takvimi, 1 Ocak 2019 Salı günü işlemeye başlayacak. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması, www.ysk.gov.tr'de de seçmen kayıtlarının sorgulanmasına da ocak ayının ikinci haftasında başlanacak.

Partilerin oy pusuladaki yerleri ne zaman belli olacak?

YSK seçim takvimine göre, göre, ocak ayının son günlerinde siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek. Aynı gün siyasi partilerin, ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler, ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler askıya çıkarılacak ve ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazlar başlayacak.

Seçmen kötükleri ne zaman askıya çıkacak?

Öngörülen takvime göre, hangi siyasi partinin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları şubat ayı başında ilan edilecek. Sandık bölgesi askı listelerindeki değişiklikler işlenerek seçmen kütükleri şubat ayının ilk haftasında kesinleştirilecek. Siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek ilçe seçim kurullarına şubat ayının ikinci haftasında vermesi gerekecek. Aday listelerindeki eksiklikleri siyasi partiler şubat ayının üçüncü haftasına kadar tamamlayacak. Ertesi gün geçici aday listeleri ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımı da bu süreçte yapılacak.