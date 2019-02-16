Türkiye’nin gündemini bir süredir meşgul eden hayali seçmen tartışmasına son noktayı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) koydu. Peki Seçmen kayıt dondurma nedir? Kimlerin seçmen kayıtları donduruldu? 31 Mart’ta ne kadar seçmen oy kullanacak? Oyumu nerede kullanacağım? İşte YSK seçmen son dakika haberleri.

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi, bu kez de "hayali seçmeler" tartışması başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti seçmen listelerine yönelik usulsüzlükler tespit ettiklerini iddia etmesine hem AK Parti ve YSK’dan cevap geldi.Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin, beyan ettiği yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağını, askı süresi içerisinde kaydını aldırmayan seçmenlerin önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacağını bildirdi.

Ne kadar seçmenin kaydı donduruldu?

YSK Başkanı Güven, kaydı dondurulan seçmenlerle ilgili olarak da "Beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenerek kaydı dondurulan seçmen sayısı 91 bin 93" ifadelerini kullandı.

31 Mart’ta ne kadar seçmen oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),seçim hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlandı. Peki yerel seçimlerde ne kadar seçmen oy kullanacak. YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. Bu kişiler toplam seçmenin yüzde 1,8’ine denk geliyor.

Oyumu nerede kullanacağım?

Seçmenlerin öncelikle "https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp" adresine giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra açlan ekranda gerek eski tip nüfus cüzdanı gerekse yeni kimlik kartı ile sorgulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. İlgili bilgilerle "sorgula" butonuna tıklanıldıktan sonra hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.