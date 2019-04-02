Seçmen kanın aktığı sandığa gitmedi

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan yerel seçim kavgası sonrası seçmen sandığa gitmedi. Malatya İl Seçim Kurulundan alınan bilgilere göre, toplam 133 seçmenin kayıtlı olduğu Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesindeki ilkokuluna kurulan 1055 numaralı sandıkta olay öncesi 4 seçmenin sandığa giderek oy kullandığı ve kullanılan 4 oydan 1’inin geçersiz sayıldığı, 3 geçerli oydan 2’sinin AK Parti’ye, 1’inin de Saadet Partisi’ne çıktığı belirtildi.

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ



Olay,31 Mart’ta sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bölünmez Mahallesi'nde, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yanında geldiği yaşlı kişinin oy kullanabilmesi için kabine birlikte girmek isteyenlerle, sandık başında görevli İlyas Aktaş'ın karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. Tartışma müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve yaşlı kişinin yanındakilerin karışması ile kavgaya dönüştü. Kavgada yaşlı kişiyle kabine girmek isteyenlerin yakınları tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermiler Ali Aktaş ile oğlu İlyas ve yeğeni Hasan'a isabet etti. İlyas ve Hasan Aktaş, olay yerinde yaşamını yitirdi, bacaklarından yaralanan Ali Aktaş ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.