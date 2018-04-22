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Seçmen bürosuna bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, seçim bürosuna gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

22 Nisan 2018 Pazar 10:49
Seçmen bürosuna bombalı saldırı

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, başkent Kabil'in Kale-i Nezir bölgesinde bir seçmen kayıt bürosuna yönelik düzenlenen canlı bomba saldırısında en az 10 kişi öldü 50'den fazla kişi de yaralandı.

Sabah erken saatlerde düzenlenen saldırıda seçmen kayıt bürosunun kalabalık olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.

Öte yandan bölgedeki aktivistlerin yaptıkları açıklamalara göre ölü sayısı 20'yi aşmış durumda.

TALİBAN'DAN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid, sosyal medya ağları üzerinden yaptığı açıklamada, Taliban savaşçılarının Kabil'deki canlı bomba saldırısıyla bir ilgilerinin olmadığını belirtti.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 10:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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