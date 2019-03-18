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"Seçimsiz geçecek 4,5 yıl ekonomiyi durdurmak isteyenlerin kaybetmesi demektir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Seçimsiz geçecek 4,5 yıl ekonomiyi durdurmak isteyenlerin kaybetmesi demektir. 31 Mart güven ve istikrarın kazanacağı, lobilerin kaybedeceği bir seçim olacak"

18 Mart 2019 Pazartesi 20:29
"Seçimsiz geçecek 4,5 yıl ekonomiyi durdurmak isteyenlerin kaybetmesi demektir"

AMASYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Seçimsiz geçecek 4,5 yıl ekonomiyi durdurmak isteyenlerin kaybetmesi demektir. İşte 31 Mart inşallah güven ve istikrarın kazanacağı, lobilerin kaybedeceği bir seçim olacak." dedi.

Bakan Varank, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ek tahsis alanına yapılacak 2 fabrikanın temel atma törenine katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Merzifon OSB'nin tevsi projesinin 42 hektarlık altyapı yapım işi ihalesini 9 Nisan'da yapacaklarını söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla bin kişiye daha istihdam imkanı sağlanacağını vurgulayan Varank, "Arıtma tesisi inşaatıyla ilgili taleplerinizi yakından takip ediyoruz, ihale aşamasına geldiğinde süreci zaman kaybetmeden inşallah tamamlayacağız. Kalkınma ajansı, turizmin daha da gelişmesi için bu sene 7 farklı projeye 4,5 milyon lira destek verecek. Tarımsal yatırımlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri arazilerin bölünmüş olmasıdır. Kalkınma ajansımız Göynücek ilçesindeki Damlaçimen ve Karayakup köylerinde 4 bin 100 dönüme ilişkin fizibilite çalışmaları yapıyor. Amasya Merkez, Terziköy, Suluova ve Merzifon’daki jeotermal kaynakları ekonomiye kazandırmak için fizibilite çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak bir fabrikanın temelini atmaktan, onun açılışına şahit olmaktan daha güzel bir tablo olmadığını anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Bugün bizim en mutlu günlerimizden biri. Çünkü burada Türkiye’nin ekonomisini büyütecek, istihdam oluşturacak, vatandaşlarımızın ekmeğini çoğaltacak bir yatırıma 'Bismillah' diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17 yıldır biz bu tablonun ülkemizde daim olmasının mücadelesini veriyoruz. Ama bir gerçeği burada bir kez daha ifade etmem gerekiyor. Biz hükümet olarak bu yatırımların önünü açan, destekleyen, teşvik eden ne kadar adım atarsak atalım siyasi istikrar olmazsa, güven olmazsa bunların hiçbirinin anlamı olmuyor. Nasıl ki bu fabrika binalarının harcında çimento ve kum varsa, bizim büyüme hikayemizin harcında da güven ve istikrar var."

- "Pusuda bekleyenlerin gözü 31 Mart seçimlerinde"

Bakan Varank, yerel seçimlerin ülkenin güven ve istikrarının devamı için çok önemli bir dönemeç olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri bu seçimin anlamını küçültmeye çalışsa da tüm ekonomi çevrelerinin, yatırımcıların, hatta ülkemize saldırmak için pusuda bekleyenlerin gözü 31 Mart seçimlerinde. Ben milletimizin, Merzifonlu, Amasyalı kardeşlerimizin bunun bilinciyle sandığa gideceklerine inanıyorum. İnşallah 31 Mart’tan sonra seçimsiz tam 4,5 yıllık bir dönem bizi bekliyor. Yatırımcılarımız bunun kıymetini çok iyi bilirler. Ülkemizin ekonomisini durdurmak isteyenler de bunun anlamını çok iyi bilir. Seçimsiz geçecek 4,5 yıl ekonomiyi durdurmak isteyenlerin kaybetmesi demektir. İşte 31 Mart inşallah güven ve istikrarın kazanacağı, lobilerin kaybedeceği bir seçim olacak."

Bakanlık olarak sanayicinin üzerindeki yükleri azaltmak için çalıştıklarını belirten Varank, "Sizlerin de bildiği üzere sanayi sektörü, güçlü büyümenin lokomotifidir. İşte bu yüzden sektörü desteklemek adına somut adımlar atıyoruz. İstihdamla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel müjdeler verdi. Aralık 2020'ye kadar, işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Eğer kadın, genç ya da engelli istihdam ederseniz bu süre 18 aya çıkacak.Nisan sonuna kadar her bir ilave istihdamınızın 3 ay boyunca maaşını da biz ödeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Törene, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 20:29
  1. Amasya
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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