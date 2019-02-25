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"Seçimleri beka seçiminin yansıması olarak görüyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: - "Bu seçimleri sadece belediyecilik seçimi olarak, yerel yönetimlerle ilgili seçim olarak görmüyoruz. Etrafımızı izliyorsunuz; Türkiye'nin etrafında dönen dolapları görüyorsunuz, uluslararası ilişkilerde süreçleri izliyorsunuz. Biz bu seçimleri aynı zamanda bir beka seçiminin yansıması olarak görüyoruz"- "Canla başla mücadele ediyoruz, projeler geliştiriyoruz ama karşımızda maalesef 'zillet ittifakı' dediğimiz bir ittifak var. Siz bunların size bir projeyle geldiğini duymazsınız. Ortaya koydukları bir fikir ile karşınıza çıktıklarını duymazsınız. Bunların sadece bir derdi var o da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yürüdüğü bu kutlu yolculukta önüne taş koymak. Ben biliyorum ki, Bolulu kardeşlerim buna müsaade etmeyecek ve 31 Mart'ta bunlara gereken cevabı verecektir"

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:39
"Seçimleri beka seçiminin yansıması olarak görüyoruz"

BOLU (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu seçimleri sadece belediyecilik seçimi olarak, yerel yönetimlerle ilgili seçim olarak görmüyoruz. Etrafımızı izliyorsunuz; Türkiye'nin etrafında dönen dolapları görüyorsunuz, uluslararası ilişkilerde süreçleri izliyorsunuz. Biz bu seçimleri aynı zamanda bir beka seçiminin yansıması olarak görüyoruz." dedi.

Bakan Varank, AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada konuşan Varank, kentte sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldiklerini söyledi. Uzun süredir sanayi sitesinin taşınması meselesinin olduğunu aktaran Varank, şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye'de şehrin içinde kalmış sanayi alanlarının daha uygun yerlere taşınmasını ve sanayicilerimizin, üreticilerimizin kendilerine yakışan üretim dostu alanlarda üretim yapmalarını istiyoruz. Oradaki esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik, onların bizlerden destek talepleri oldu. Zaten Murat Kurum bakanımız, geçen hafta buraya geldi. O, bu işin üstadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile inşallah biz de Bakanlık olarak oradaki sanayicimizin yeni yapılacak siteye taşınmasıyla ilgili elimizden gelen bütün desteği vereceğiz."

Varank, Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) de ziyaret ettiklerini dile getirerek, "OSB'nin genişlemesiyle ilgili bir mevzu var. Sanayicilerimiz Bolu'da üretim yapabilmek, istihdam sağlayabilmek için yer arayışında. İnşallah Bolu OSB'nin ikinci etabı ya da yeni bir OSB'nin kurulmasıyla ilgili elimizden gelen desteği vereceğimizi ilan ettik. Orada bir yer seçimi sürecinin yapılması lazım. Yer seçimi süreciyle birlikte biz de inşallah OSB'ye yeni bir alan kazandırmış olacağız." diye konuştu.

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin'in de projelerine destek vereceklerini belirten Varank, bu projelerden bahsetti.

- "Bütün derdimiz Türkiye'yi kalkındırmak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bütün dertlerinin Türkiye'yi kalkındırmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak olduğunu vurgulayarak, "Bunun için canla başla mücadele ediyoruz, projeler geliştiriyoruz ama karşımızda maalesef 'zillet ittifakı' dediğimiz bir ittifak var. Siz bunların size bir projeyle geldiğini duymazsınız. Ortaya koydukları bir fikir ile karşınıza çıktıklarını duymazsınız. Bunların sadece bir derdi var, o da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yürüdüğü bu kutlu yolculukta önüne taş koymak. Ben biliyorum ki, Bolulu kardeşlerim buna müsaade etmeyecek ve 31 Mart'ta bunlara gereken cevabı verecektir. Biz her zaman temiz siyasetten, doğru siyasetten yana olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Buraya gelirken kendisine CHP'li adayın alay-ı vala konuşma yaptığını belirttiği video izletildiğini aktaran Varank, "Bizim bu çark siyasetine prim vermememiz lazım. Zaten Genel Başkanlarını da biliyorsunuz, o da çarkçıların başı. Aynı siyaseti buradaki aday da yürütecek." dedi.

Varank, yerel seçimlere az bir süre kaldığına işaret ederek, Bolu'da 3 dönem güzel hizmetler etmiş Alaaddin Yılmaz'a teşekkür etti.

Dava anlayışı doğrultusunda bu dönem bayrak değişiminin yaşanacağını dile getiren Varank, Fatih Metin ile yeni bir sürece girmiş olacaklarını söyledi.

Bakan Varank, yerel seçimlerin önemine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu seçimleri sadece belediyecilik seçimi olarak, yerel yönetimlerle ilgili seçim olarak görmüyoruz. Etrafımızı izliyorsunuz; Türkiye'nin etrafında dönen dolapları görüyorsunuz, uluslararası ilişkilerde süreçleri izliyorsunuz. Biz bu seçimleri aynı zamanda bir beka seçiminin yansıması olarak görüyoruz. Allah razı olsun MHP'li kardeşlerimiz bize müthiş bir destek verdi. Bu seçimde beraber hareket etmek üzere aynı yolda yürüyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz bu işe pazara kadar değil, mezara kadar ahdederek çıktık ve bundan sonra da Türkiye'nin bekası için yol yürümeye devam edeceğiz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 31 Mart'a kadar kapı kapı dolaşılıp, herkesin elini sıkıp, gönül belediyeciliği anlatılarak destek istenmesi için partililerden söz aldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 18:39
  1. Ak Parti
  2. Bakan Varank
  3. Bolu
  4. yerel seçim

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