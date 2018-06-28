THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Seçimlere katılım oranı ve geçersiz oyların sayısı yükseldi

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmen sayısı ve seçime katılım oranı ile geçersiz oyların sayısında artış gözlendi.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:58
Seçimlere katılım oranı ve geçersiz oyların sayısı yükseldi

Türkiye 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı’nı ve 27. Dönem milletvekillerini belirlemek amacıyla sandığa gitti.

Seçimlerde, seçmen sayısı ve seçime katılım oranı ile geçersiz oyların sayısında yaşanan artış dikkat çekti.

Katılımın yaklaşık yüzde 86 olarak hesaplandığı 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılan geçersiz oyların oranı yaklaşık yüzde 2,05 oldu. Cumhurbaşkanı seçiminde ise katılım seviyesi yüzde 86 seviyesinde olurken, kullanılan oyların yüzde 2,2’si geçersiz sayıldı.

27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 189 bin 698'i oy kullandı.

Geçersiz oy oranı yaklaşık yüzde 2,05

Seçime katılma oranı yaklaşık yüzde 86 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 53 bin 362'si geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yaklaşık yüzde 2,05 oldu.

Seçime katılım yurt içinde yüzde 88, yurt dışında yüzde 50 olarak hesaplandı. Yurt içinde oyların yaklaşık 2,08'i, yurt dışında ise 1,27'si geçersiz sayıldı.

1 Kasım 2015'te yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ise 56 milyon 949 bin 9 kayıtlı seçmenin 48 milyon 537 bin 695'i oy kullanmıştı. Seçime katılma oranı yüzde 85,23 olarak hesaplanırken 697 bin 464 seçmenin oyu yani oyların yüzde 1,4'ü geçersiz sayılmıştı.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yurt içi ve yurt dışı sonuçlarına göre ise 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 197 bin 832'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 129 bin 414 oy geçersiz sayıldı.

Yurt içinde oyların yüzde 2,23’ü, yurt dışında yüzde 1,3’ü geçersiz

Bu seçime de katılım oranı yaklaşık yüzde 86 oldu. Geçersiz oy oranı yüzde 2,2 olarak hesaplandı. 

Cumhurbaşkanı seçimine katılım yurt içinde yüzde 88, yurt dışında yüzde 50 oldu. Yurt içinde kullanılan oyların yüzde 2,23'ü geçersiz sayılırken, yurt dışında bu oran yaklaşık yüzde 1,3 oldu.

10 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde ise 55 milyon 692 bin 841 kayıtlı seçmenin 41 milyon 283 bin 627'si oy kullanmıştı. Bu seçimde, oyların 737 bin 716'sı, yani yaklaşık yüzde 1,7'si geçersiz sayılmıştı. Seçime katılım oranı yüzde 74,13 olarak hesaplanmıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 15:58
  1. Türkiye
  2. Cumhurbaşkanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
    1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
    2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
    3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
    5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
    6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
    7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
    8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
    9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
    10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
    11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
    12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
    13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
    14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
    15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
    16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
    17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
    18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
    19. Kimler limonlu su içemez?
    20. Yapay kornea da üretildi
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...