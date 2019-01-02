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Seçimlere kaç parti girecek? YSK açıkladı

YSK, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere 13 partinin katılabileceğini açıkladı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:12
Seçimlere kaç parti girecek? YSK açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlere 13 partinin girebileceğini açıkladı.

Yerel seçimlere katılmaya uygun 13 siyasi parti şöyle;

1. Adalet ve Kalkınma Partisi,
2. Bağımsız Türkiye Partisi,
3. Büyük Birlik Partisi,
4. Cumhuriyet Halk Partisi,
5. Demokrat Parti,
6. Demokratik Sol Parti,
7. Halkların Demokratik Partisi,
8. Hür Dava Partisi,
9. İyi Parti
10. Milliyetçi Hareket Partisi,
11. Saadet Partisi,
12. Türkiye Komünist Partisi
13. Vatan Partisi

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:12
  1. ysk
  2. YSK seçimlere katılacak partileri açıkladı
  3. seçime girecek partiler
  4. Hangi partiler seçime girecek

YORUM YAZ

  • halisdemirhalisdemir9 dk önce
    HDP niye katılıyor ya ! hani pkk kandilden emir alıyordu, onun siyasi parti uzantısıydı ! helal olsun valla ha bizzat YSK onaylıyor katılmasını

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