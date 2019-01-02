Seçimlere kaç parti girecek? YSK açıkladı
YSK, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere 13 partinin katılabileceğini açıkladı.02 Ocak 2019 Çarşamba 15:12
Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlere 13 partinin girebileceğini açıkladı.
Yerel seçimlere katılmaya uygun 13 siyasi parti şöyle;
1. Adalet ve Kalkınma Partisi,
2. Bağımsız Türkiye Partisi,
3. Büyük Birlik Partisi,
4. Cumhuriyet Halk Partisi,
5. Demokrat Parti,
6. Demokratik Sol Parti,
7. Halkların Demokratik Partisi,
8. Hür Dava Partisi,
9. İyi Parti
10. Milliyetçi Hareket Partisi,
11. Saadet Partisi,
12. Türkiye Komünist Partisi
13. Vatan Partisi
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