Seçimlere hile karıştıran 30 kişi gözaltına alındı A Haber'in son dakika duyurduğu habere göre, 31 Mart yerel seçimlerine hile karıştıran 30 kişi emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşte sahtekarlık yapılan sandıklardan sadece bir kaçı... seçimlerinde İstanbul'da usulsüzlük yapıldığı belgelendi. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın oylarını diğer partilerin adaylarına yazıldığı ortaya çıktı. 30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında seçimlere hile karıştıran 30 kişinin gözaltına alındığını ve emniyet ekipleri tarafından sorgularının devam ettiğini belirtti. Ayrıntılar geliyor...

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