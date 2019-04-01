Seçimlere hile karıştıran 30 kişi gözaltına alındı
A Haber'in son dakika duyurduğu habere göre, 31 Mart yerel seçimlerine hile karıştıran 30 kişi emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.01 Nisan 2019 Pazartesi 21:55
İşte sahtekarlık yapılan sandıklardan sadece bir kaçı... seçimlerinde İstanbul'da usulsüzlük yapıldığı belgelendi. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın oylarını diğer partilerin adaylarına yazıldığı ortaya çıktı.
30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında seçimlere hile karıştıran 30 kişinin gözaltına alındığını ve emniyet ekipleri tarafından sorgularının devam ettiğini belirtti.
Ayrıntılar geliyor...
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