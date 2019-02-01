0553 313 94 23

Seçimlerden sonra turizm destek fonu geliyor!

2023’te 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hedeflediklerini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Turizm gelirleri yüksek olan ABD, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Singapur gibi ülkelere baktığımızda ortak noktaları Turizm Geliştirme Fonu’na sahip olmaları. Biz de kendi Turizm Geliştirme Fonu’muzu seçimlerden sonra hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

01 Şubat 2019 Cuma 09:49
Seçimlerden sonra turizm destek fonu geliyor!

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde dün başladı

4 gün sürecek olan fuarın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Turizm gelirleri yüksek olan ABD, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Singapur gibi ülkelere baktığımızda ortak noktaları Turizm Geliştirme Fonu’na sahip olmaları. Biz de kendi Turizm Geliştirme Fonu’muzu seçimlerden sonra hayata geçireceğiz” dedi.

Yazdan önce yasa Meclis'te

Posta'nın haberine göre, 2023’te 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hedeflediklerini söyleyen Bakan Ersoy, “Sektör olarak, önceliğimiz tüketici hakları, kayıtdışı ekonominin önlenmesi ve haksız rekabetin oluşmaması. Bu kapsamda yeni bir yasa tasarısı hazırlığına başladık. Yazdan önce yasayı Meclis’e göndermek istiyoruz. Türkiye olarak artık bir üst lige çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

29.5 milyar dolardan fazla gelir

İstatistik Kurumu’nun dün sabah saatlerinde Türkiye’nin 2018 turizm verilerini açıkladığını belirten Ersoy, “Toplam 46 milyon 112 bin turist 2018’de ülkemizi ziyaret etti. Toplam turizm geliri de 29.5 milyar doları aştı. 2017’de kişi başı gelir 681 dolar olmuştu, 2018’de bu rakam 647 dolar olarak gerçekleşti. Önemli olan bu rakamı biraz daha yükseltmek” dedi.

3 kattan fazla büyüdü

ITE Turkey tarafından düzenlenen fuarın açılışında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Havalimanı’nın ardından şehrin turizmdeki payının artacağını söyledi. Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Türkiye, geçen yıl dünya turizminin 3 katından fazla büyüdü. Fuarın katkısı çok büyük” dedi. Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin ve Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise EMITT’in dünyanın sayılı fuarlarından olduğunu söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 09:49
  1. İstanbul
  2. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy
  3. EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı
  4. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yenimahalle Belediyespor, İspanya deplasmanında
    1. Yenimahalle Belediyespor, İspanya..
    2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:..
    3. Tarihte bugün ne oldu 1 Şubat tarihte..
    4. Kızını uyurken öldürüp oğlunu aradı
    5. Dolar/TL 5,2160 seviyesinde işlem..
    6. Seçimlerden sonra destek fonu geliyor!
    7. Brent petrolün varili 60,93 dolar
    8. Van'da çok sayıda yerleşim yeri..
    9. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay..
    10. Askerlik süresi ne kadar kısalacak?..
    11. Hentbol: Kadınlar Süper Lig
    12. Kadıköy Belediyesi işçilerinden, iş..
    13. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava..
    14. Hava Kuvvetleri'nde 11 pilota gözaltı!
    15. Burdur'da midibüs devrildi: 6 yaralı
    16. Döviz kurları
    17. SMA hastaları ilaçlarını bugünden..
    18. Marmara'da sıcaklık artıyor
    19. Voleybol: Haftanın programı
    20. HDP resmen açıkladı: Bizim çizgimize..
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki
    İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki