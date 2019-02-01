Seçimlerden sonra turizm destek fonu geliyor!

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde dün başladı

4 gün sürecek olan fuarın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Turizm gelirleri yüksek olan ABD, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Singapur gibi ülkelere baktığımızda ortak noktaları Turizm Geliştirme Fonu’na sahip olmaları. Biz de kendi Turizm Geliştirme Fonu’muzu seçimlerden sonra hayata geçireceğiz” dedi.

Yazdan önce yasa Meclis'te

Posta'nın haberine göre, 2023’te 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hedeflediklerini söyleyen Bakan Ersoy, “Sektör olarak, önceliğimiz tüketici hakları, kayıtdışı ekonominin önlenmesi ve haksız rekabetin oluşmaması. Bu kapsamda yeni bir yasa tasarısı hazırlığına başladık. Yazdan önce yasayı Meclis’e göndermek istiyoruz. Türkiye olarak artık bir üst lige çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

29.5 milyar dolardan fazla gelir

İstatistik Kurumu’nun dün sabah saatlerinde Türkiye’nin 2018 turizm verilerini açıkladığını belirten Ersoy, “Toplam 46 milyon 112 bin turist 2018’de ülkemizi ziyaret etti. Toplam turizm geliri de 29.5 milyar doları aştı. 2017’de kişi başı gelir 681 dolar olmuştu, 2018’de bu rakam 647 dolar olarak gerçekleşti. Önemli olan bu rakamı biraz daha yükseltmek” dedi.

3 kattan fazla büyüdü

ITE Turkey tarafından düzenlenen fuarın açılışında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Havalimanı’nın ardından şehrin turizmdeki payının artacağını söyledi. Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Türkiye, geçen yıl dünya turizminin 3 katından fazla büyüdü. Fuarın katkısı çok büyük” dedi. Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin ve Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise EMITT’in dünyanın sayılı fuarlarından olduğunu söyledi.